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    • 13.12.2022 09:16
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    • 13.12.2022 09:16
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    6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında cevapsız sorular! İlk duruşma neden 8 ay sonra?

    Son dakika haberi! Türkiye’yi sarsan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 2012 yılında açılan soruşturmayı hukuka aykırı olarak "kovuşturmaya yer yok" kararıyla kapatan savcının skandal hatası ortaya çıkmıştı. Duruşma tarihinin 8 ay sonra olmasının anlamsız olduğunu belirterek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Gariplik sadece burada da değil. Mahkeme davayı 30 Ekim 2022'de açıyor. Ama nedense davanın görüleceği ilk duruşma tarihi de 8 ay sonraya yani Mayıs 2023'e verilmiş. Böyle bir dava için uzun bir süre..." ifadelerini kullandı. Övür, CHP'nin başını çektiği muhalefetin cinsel istismarla mücadelede samimi olmadığını yaşanan taciz ve tecavüz vakalarını siyasi malzeme olarak kullandığına dikkat çekti.

    Cinsel istismar davasında cevapsız sorular!

    Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 2012 yılında açılan soruşturmayı hukuka aykırı olarak "kovuşturmaya yer yok" kararıyla kapatan savcının skandal hatası ortaya çıkmıştı.

    Duruşma tarihinin 8 ay sonra olmasının anlamsız olduğunu belirterek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Gariplik sadece burada da değil. Mahkeme davayı 30 Ekim 2022'de açıyor. Ama nedense davanın görüleceği ilk duruşma tarihi de 8 ay sonraya yani Mayıs 2023'e verilmiş. Böyle bir dava için uzun bir süre..." ifadelerini kullandı.

    CHP'nin başını çektiği muhalefetin 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı siyasi bir araç olarak kullanacağına dikkat çeken Övür, "Dertleri tarikat veya cemaatlerin şeffaflaşması, denetimi olsaydı ya da kendi çevrelerinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarının üzerine samimiyetle gidilmesi olsaydı, bugün karşılaştığımız sorunların çok daha azıyla karşılaşır ve ortak bir tavır gelişirdi. Öyle bakmadıkları daha ilk günden devleti, hukuku ve siyasi iradeyi suçlu ilan etmelerinden belli... Sahi, insanı kahreden, içini acıtan böyle bir olaydan bile siyaset devşirmeye kalkılması sorunlu bir zihniyet değil mi?" dedi.



    İşte Övür'ün bugünkü yazısı;

    Böylesine insanın kanını donduran bir rezilliğin, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun hukuki deyimle "cinsel saldırı"ya uğramasının, hele geçmişi kötü sınavlarla dolu ve seçim dönemine girmiş bir ülkede siyaseten kullanılmaması mümkün değil. Hukuken gereği yapılmış olsa bile siyaseten bunu kullanacak birileri çıkacak. Seçim sürecinde çok daha farklı şeyler de görebiliriz.
    Bunun için hiç tereddüt etmeden sorunun üzerine gitmek gerekiyor. Çünkü ortada sarsıcı bir gerçek var. Öncelikle de bu gerçek açığa çıkartılmalı. Dün de bugün de birilerinin bu tür vakalar üzerinden siyaset yapmaları bu amacı değiştirmemeli. Hukukun gereği neyse, en hızla şekilde o yapılmalı. Aslında sözünü ettiğimiz olayda, başlangıçta yapılan hatalar dahil yargı ve devlet işin üzerine gitmiş ve o utanç verici olayı bütün boyutlarıyla ortaya koymuş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağduru korumaya alınmış, savcı da, anne-baba dahil "suçluların" yargılanması için sağlam bir iddianame hazırlamış. Zaten kamuoyu da bu vahşeti o iddianameden öğrendi.


    Kısaca, ilk yargıya yansıdığı 2012'deki gibi üstü örtülmemiş. Ancak ortada yine de anlaşılması zor ve manidar bir durum var.

    Nasıl oluyor da insanları ayağa kaldıran, dehşete düşüren bir saldırının şüphelileri tutuklanmaz?
    Peki, iddianameyi hazırlayan savcı tutuklama istemiş mi?
    Hem de iki kez istemiş. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kez tutuklanma istediği halde ne yazık ki mahkeme tutuklama istemini kabul etmemiş. Neden acaba?


    Gariplik sadece burada da değil. Mahkeme davayı 30 Ekim 2022'de açıyor. Ama nedense davanın görüleceği ilk duruşma tarihi de 8 ay sonraya yani Mayıs 2023'e verilmiş. Böyle bir dava için uzun bir süre...
    Mahkemelerde büyük bir birikim mi var bilmiyorum ama öyle bile olsa toplum vicdanını sızlatan ve siyaseten kullanılmaya müsait bir davaya öncelik verilmesi gerekirdi. Mahkeme heyetinin bunu öncelememesini de anlamış değilim. Bu tablo sadece kafalarda soru işareti oluşturmuyor, davanın bir araç haline getirilmesinin ve uzun süre kullanılmasının da önünü açıyor.


        Önümüzdeki süreçte sadece işin insani ve hukuki boyutu tartışılmayacak, aynı zamanda tarikat-siyaset ilişkisi de klasik bir araç olarak siyasetin malzemesi olacak. Özellikle de başını CHP'nin çektiği muhalefet, ellerine geçen bu fırsatı büyük bir coşkuyla kullanacak. Dertleri tarikat veya cemaatlerin şeffaflaşması, denetimi olsaydı ya da kendi çevrelerinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarının üzerine samimiyetle gidilmesi olsaydı, bugün karşılaştığımız sorunların çok daha azıyla karşılaşır ve ortak bir tavır gelişirdi. Dahası var; gerçekten samimi bir "helalleşme" arzusu olsaydı, bu vahşete bir siyaset aracı olarak değil, bir yeniden yapılanma ve kurumların temizlenmesi fırsatı olarak bakılırdı. Öyle bakmadıkları daha ilk günden devleti, hukuku ve siyasi iradeyi suçlu ilan etmelerinden belli... Sahi, insanı kahreden, içini acıtan böyle bir olaydan bile siyaset devşirmeye kalkılması sorunlu bir zihniyet değil mi?


        Tam da bu yüzden yıllardır siyasi ve toplumsal kutuplaşma hiç bitmiyor.

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        Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

        İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine yapılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

        İSTENEN HAPİS CEZALARI
        H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2012 yılında soruşturmayı kapatan Cumhuriyet Savcısıyla ilgili de HSK tarafından soruşturma başlatıldı.

        2012'DEKİ SORUŞTURMAYI KAPATAN SAVCININ HATASI
        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcı hakkında HSK'ya verilen inceleme izninin detaylarına ulaşıldı.

        SAVCIYA KOVUŞTURMAYI KAPATTIĞI İÇİN SORUŞTURMA
        Daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı H.E.Ö'nün o dönem mağdur H.K.G'nin dosyada doğduğu tarihe ilişkin rapor olmasına rağmen "kovuşturmaya yer yoktur" kararı vermesi nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

            H.K.G.'NİN DOĞUM RAPORU DOSYADA ÇIKTI
            H.K.G'nın 17 Ağustos 2012'de annesi ile birlikte hastaneye müracaat ettiğinde yaşının küçüklüğü nedeniyle durumun polise haber verildiği, müştekinin o tarihte mağdur olarak polis tarafından alınan ifadesinde 07 Nisan 2012 günü Sancaktepe'de düğün yaparak şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteğiyle evlendiğini, yaşının 17 olduğunu belirtmesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

            DOĞUM RAPORUNA GÖRE 1998'DE DOĞDU
            Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının ise H.K.G.'nın yaşının tespiti için doğum raporunun ve MERNIS doğum tutanağını Sapanca Kaymakamlığından istediği, Sapanca Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünden cevap yazısında ise MERNİS doğum tutanağı ve doğum raporunda H.K.G.'nın 08 Mart 1998 tarihinde Özel Fatih Hastanesi'nde doğduğunun anlaşıldığı belirlendi.

            KEMİK YAŞIYLA OYNANDI
            H.K.G.'nin o dönem 14 yaşında olduğunun MERNİS kayıtları ve Özel hastanedeki doğum raporundan açıkça belirtilmesine rağmen kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildiği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda mağdurun 21 yaşında olduğunun bildirilmesi üzerine kovuşturmaya yer yoktur kararı verildiği belirtildi.

            OKUL MÜDÜRÜNE PAYLAŞIM SORUŞTURMASI
            Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili paylaşımlarından dolayı bir okul müdürüne soruşturma başlattı. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

            "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

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            Haberler Güncel 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında cevapsız sorular! İlk duruşma neden 8 ay sonra?
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