6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında cevapsız sorular! İlk duruşma neden 8 ay sonra?

Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 2012 yılında açılan soruşturmayı hukuka aykırı olarak "kovuşturmaya yer yok" kararıyla kapatan savcının skandal hatası ortaya çıkmıştı.

Duruşma tarihinin 8 ay sonra olmasının anlamsız olduğunu belirterek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Gariplik sadece burada da değil. Mahkeme davayı 30 Ekim 2022'de açıyor. Ama nedense davanın görüleceği ilk duruşma tarihi de 8 ay sonraya yani Mayıs 2023'e verilmiş. Böyle bir dava için uzun bir süre..." ifadelerini kullandı.

CHP'nin başını çektiği muhalefetin 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı siyasi bir araç olarak kullanacağına dikkat çeken Övür, "Dertleri tarikat veya cemaatlerin şeffaflaşması, denetimi olsaydı ya da kendi çevrelerinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarının üzerine samimiyetle gidilmesi olsaydı, bugün karşılaştığımız sorunların çok daha azıyla karşılaşır ve ortak bir tavır gelişirdi. Öyle bakmadıkları daha ilk günden devleti, hukuku ve siyasi iradeyi suçlu ilan etmelerinden belli... Sahi, insanı kahreden, içini acıtan böyle bir olaydan bile siyaset devşirmeye kalkılması sorunlu bir zihniyet değil mi?" dedi.