Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.12.2022 12:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2022 12:02
    ABONE OL

    Zemheri zamanı neler olur, kaç gün sürer? Zemheri ne zaman, hangi ay başlıyor 2022?

    Aralık ayının ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde Zemheri zamanı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Zemheri nedir, ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2022 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Zemheri ne zaman, hangi ay başlıyor 2022?

    Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının 2022 senesinde ne süre başlayacağı, vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Isı dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. Peki, Zemheri ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2022 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!

    ZEMHERİ NE ZAMAN ÇIKIYOR 2022?

    Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.



    ZEMHERİ NEDİR?

    Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

        Anadolu'daki Halk takviminde yer alan Zemheri ayı, 40 gün süren kış mevsiminin en yoğun yaşandığı zamanları ifade etmek için kullanılan mevsimsel harekettir. Eskiden insanlar kış mevsiminin en şiddetli zamanlarını 'Zemheri' olarak adlandırılıyordu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Güncel Zemheri zamanı neler olur, kaç gün sürer? Zemheri ne zaman, hangi ay başlıyor 2022?
            SON DAKİKA