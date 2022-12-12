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    • Güncel
    • 12.12.2022 08:01
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    • 12.12.2022 08:01
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    Aralık ayı AFAD KANDİLLİ Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Düzce artçı deprem listesi! Düzce'de deprem mi oldu son dakika?

    Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre, Düzce'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli tarafından veriler paylaşıldı. Düzce'de deprem mi oldu son dakika? AFAD KANDİLLİ Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Düzce artçı deprem listesi!

    takvim.com.tr
    Düzce’de deprem mi oldu son dakika?

    Son dakika deprem haberi! Düzce'de meydana gelen sarsıntıların ardından gözler son depremlere çevrildi. AFADve Kandilli gün içerisinde meydana gelen depremlerin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu son dakika? AFAD KANDİLLİ Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Düzce artçı deprem listesi!

    Düzce'de deprem mi oldu?

    Kandilli Rasathane'sinde yer alan bilgiye göre, saat 13.03'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD depremin şiddetini 3.7 olarak paylaştı.

    ARALIK AYI AFAD KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.12.02 13:06:30 38.6333 35.7742 5.0 -.- 2.2 -.- KAMBER-TALAS (KAYSERI) İlksel
    2022.12.02 13:03:18 40.8080 31.0575 9.8 -.- 3.6 3.6 PASAKONAGI-(DUZCE) REVIZE01 (2022.12.02 13:03:18)
    2022.12.02 12:50:34 36.8788 27.7358 16.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2022.12.02 12:38:51 36.9123 27.7163 5.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2022.12.02 12:22:50 36.8993 27.7192 2.8 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel


        2022.12.02 12:22:06 36.8673 27.7032 15.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.12.02 12:21:26 36.8845 27.7212 13.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.12.02 12:20:36 36.8907 27.7417 4.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.12.02 12:11:39 36.8958 27.7032 16.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.12.02 12:05:11 36.8997 27.7048 10.7 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.12.02 11:36:44 39.5173 31.5823 0.0 -.- 1.6 -.- ELCIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
        2022.12.02 11:28:50 37.2013 28.7420 6.1 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
        2022.12.02 11:21:33 42.5677 43.5560 1.3 -.- 3.0 -.- GURCISTAN İlksel
        2022.12.02 11:16:22 40.7252 31.0173 15.6 -.- 1.6 -.- CAMLIBEL-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
        2022.12.02 11:14:31 39.6885 30.2332 0.0 -.- 1.6 -.- CANAKKIRAN-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
        2022.12.02 10:58:10 36.4698 34.2802 2.5 -.- 1.6 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
        2022.12.02 06:46:11 40.7720 30.9957 5.3 -.- 1.8 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
        2022.12.02 05:29:00 37.8810 26.9265 7.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.12.02 05:15:53 36.1558 26.9335 11.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.
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