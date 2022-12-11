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    • Güncel
    • 11.12.2022 15:58
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    • 11.12.2022 15:58
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    Son dakika haberi! MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2'si PKK'lı, 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı

    Son dakika haberi! Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. MSB'den yapılan açıklamada yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika haberi! MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2'si PKK'lı, 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı
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