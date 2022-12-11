Son dakika haberi! MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2'si PKK'lı, 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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