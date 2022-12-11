Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
- Güncel
- 11.12.2022 15:58
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- Son Güncelleme:
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- 11.12.2022 15:58
Son dakika haberi! MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2'si PKK'lı, 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. MSB'den yapılan açıklamada yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: