Aralık ayı AFAD KANDİLLİ Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Düzce artçı deprem listesi! Düzce'de deprem mi oldu son dakika?

Son dakika deprem haberi! Düzce'de meydana gelen sarsıntıların ardından gözler son depremlere çevrildi. AFADve Kandilli gün içerisinde meydana gelen depremlerin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu son dakika? AFAD KANDİLLİ Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Düzce artçı deprem listesi!