Antalya'da YARIN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği son dakika açıklamalar!

Antalya'da yaşanan olumsuz hava şartları devam ediyor. Antalya'da sel riski bulunuyor. Bu kapsamda okulların durumu merak edildi. Peki, Antalya'da YARIN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler!
ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?
Konu hakkında Valilik tarafından resmi açıklama gelmedi.
İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...
Turuncu kodla uyarılan iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Tekirdağ, Çanakkale,Balıkesir, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla.
Sarı kodla uyarılan iller: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Afyonkarahisar, Bilecik,Kütahya, Manisa,Uşak,Bolu, Denizli,Isparta,Burdur,Antalya.