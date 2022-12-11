Antalya'da YARIN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği son dakika açıklamalar!

Antalya'da yaşanan olumsuz hava şartları devam ediyor. Antalya'da sel riski bulunuyor. Bu kapsamda okulların durumu merak edildi. Peki, Antalya'da YARIN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler!