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    Antalya'da YARIN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği son dakika açıklamalar!

    Antalya'da okullar tatil mi? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'da okulların tatil olup olmayacağı merak edildi. Peki, 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği son dakika açıklamalar!

    takvim.com.tr
    Antalya’da YARIN okullar TATİL Mİ son dakika?

    Antalya'da yaşanan olumsuz hava şartları devam ediyor. Antalya'da sel riski bulunuyor. Bu kapsamda okulların durumu merak edildi. Peki, Antalya'da YARIN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler!

    ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

    Konu hakkında Valilik tarafından resmi açıklama gelmedi.

    İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...

    Turuncu kodla uyarılan iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Tekirdağ, Çanakkale,Balıkesir, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla.

    Sarı kodla uyarılan iller: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Afyonkarahisar, Bilecik,Kütahya, Manisa,Uşak,Bolu, Denizli,Isparta,Burdur,Antalya.



        TURUNCU UYARI NEDİR?

        Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.



        SARI UYARI NEDİR?

        Hava Durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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        Haberler Güncel Antalya'da YARIN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği son dakika açıklamalar!
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