1 MİLYONLUK SORU! Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm için geri sayım sona erdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunda yer aldığı yarışma, 1 milyon liralık soruyla başladı. İzleyiciler şimdi 1 milyonluk soruyu merak ediyor. İşte o soru ve cevabı!
İŞTE 1 MİLYONLUK SORU
Soru: Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?
A: Bala Hatun
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han
Doğru cevap: A
Dede Korkut kimdir? Kısaca hayatı hakkında bilgiler
Dede Korkut, geçmişten günümüze süregelen hikayeleri ile her dönem ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Destanlar, hikayeler ve masal anlatımlarıyla göçebe kültürün unsurlarını yansıtan Dede Korkut, o dönemin toplumsal detaylarını gözler önüne sunan önemli bir bilgedir. İşte, Dede Korkut'un hayatı hakkında kısa ve detaylı bilgiler
Dede Korkut'un hayatı, kültürümüzün temellerini gözlemleyebilmek adına önem arz etmektedir. Kendisine ait olan özlü sözler ile her dönem eğitim materyallerinde yer alan Dede Korkut, düğünler, kız isteme gibi toplumsal uygulamaların uygulanmasında ise önemli bir faktör olmuştur. İşte, Dede Korkut'un hayatı hakkında bazı bilgiler