VClub'tan 'Okan Bayülgen'li vurgun! Hacizli otel üzerinden dolandırdılar

ÇATAL-BIÇAĞA ORTAK OLACAKLAR

VClub'ın kurucusu Bülent Öztürk'ü aradık. Bir otelin 9000 hisseye nasıl bölüneceği sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Tapuya bütün demirbaş dahil her şeyi kaydettik. Yatak, yorgan, çatal, kaşık, tabak, restoran vb. Tapusu olanlar 9 binde bir çatalın da bıçağın da ortağı oluyor." Yüksek kira vaatlerini nasıl yerine getireceklerine ilişkin sorulara da "O vaat ilk bin kişi için"dedi.





İHTARNAME ÇEKTİLER

VClub'ın sahibi Bülent Öztürk ve Barış Soydan'ın daha önce Nef'te arsa projesinin satış-pazarlama bölümünde çalıştığı da öğrenildi. Bu nedenle projelerinde Nef'in isminin kullanıldığını iddia eden Nef, ihtarname çekti. Daha sonra da resmi bir açıklama yaparak proje ile bağının olmadığını açıkladı. VClub projesinde Zorlu Holding'in de adını geçirmeye kalktılar. Bu iddialar Zorlu Holding tarafından yalanlandı. Ancak aradığımız Bülent Öztürk, Şule Zorlu'yla Nettekare Gayrimenkul Teknolojileri adıyla bir şirket kurduklarını, bunun Zorlu Holding ile bağı olmadığını iddia etti.