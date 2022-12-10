Başkan Erdoğan Samsun'da toplu açılış törenine katılacak! Kavak-Asarcık Yolu hizmete giriyor: Seyahat süresi 10 dakika kısalacak

Başkan Erdoğan, Asarcık-Kavak Yolu ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılışı'nı da yapacak.



KURULUŞTAN BUGÜNE HEP BİRLİKTE 2023

Ardından Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına katılacak.

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