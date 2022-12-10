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    • 10.12.2022 11:51
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    Başkan Erdoğan Samsun'da toplu açılış törenine katılacak! Kavak-Asarcık Yolu hizmete giriyor: Seyahat süresi 10 dakika kısalacak

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Yeni yapılan yolla seyahat süresi 10 dakika kısalacak.

    takvim.com.tr
    Seyahat süresi 10 dakika kısalacak! Bugün açılıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek.

    KAVAK-ASARCIK YOLU BUGÜN HİZMETE GİRİYOR
    Samsun'da ulaşımın kalitesi yeni yatırımlarla artıyor.

    Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor.

    SEYAHAT SÜRESİ 10 DAKİKA KISALACAK
    24.7 kilometrelik yeni yol ile seyahat süresi de 10 dakika kısalacak.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Samsun'da; Kavak-Asarcık Yolu'nu Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açıyoruz!" diyerek yol ile ilgili görüntülerin yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.

        Bakan Karaismaioğlu'ndan Kavak-Asarcık Yolu paylaşımı

        Başkan Erdoğan, Asarcık-Kavak Yolu ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılışı'nı da yapacak.

        KURULUŞTAN BUGÜNE HEP BİRLİKTE 2023
        Ardından Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına katılacak.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Samsun'da toplu açılış törenine katılacak! Kavak-Asarcık Yolu hizmete giriyor: Seyahat süresi 10 dakika kısalacak
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