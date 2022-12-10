Başkan Erdoğan Samsun'da toplu açılış törenine katılacak! Kavak-Asarcık Yolu hizmete giriyor: Seyahat süresi 10 dakika kısalacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek.
KAVAK-ASARCIK YOLU BUGÜN HİZMETE GİRİYOR
Samsun'da ulaşımın kalitesi yeni yatırımlarla artıyor.
Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor.
SEYAHAT SÜRESİ 10 DAKİKA KISALACAK
24.7 kilometrelik yeni yol ile seyahat süresi de 10 dakika kısalacak.