Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının 2022 senesinde ne süre başlayacağı, vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Isı dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. Peki, Zemheri ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2022 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!