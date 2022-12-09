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    • Güncel
    • 09.12.2022 15:58
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    • 09.12.2022 15:58
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    Ehliyet affı SON DAKİKA duyurular: 2022 ehliyet affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? Meclis'e gelecek mi, torba yasada var mı?

    Ehliyet affıyla ilgili son dakika gelişmeler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere TBMM Genel Kurulu'nda 2023 yılı bütçe maratonu başladı ve 12 gün sürecek. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi de görüşülecek. Ehliyet affı bekleyenler gelecek son dakikaları merak etmeye başladı. Peki, ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022-2023'te ehliyet affı verilecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 ehliyet affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak?

    Ehliyet affı hakkında aramalar bütçe görüşmelerinin ardından gündeme geldi. Peki, Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022? Alkolden alınan ehliyete af olacak mı? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde!

    2022'DE EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

    TBMM Genel Kurulunda 5 Aralık'ta başlayan ve kesintisiz 12 gün sürecek 2023 yılı bütçe maratonunda bu hafta Meclis ve 15 bakanlığın bütçesi görüşülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi 9 Aralık 2022 Cuma günü yapılacak. Bu tarihte ehliyet affının da görüşülmesi bekleniyor.

    EHLİYET AFFI KAPSAMI

    MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istedi. CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa'da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

        2023 BÜTÇE MARATONU BAŞLADI

        9 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

        10 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

        11 Aralık Pazar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçesi.
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        Haberler Güncel Ehliyet affı SON DAKİKA duyurular: 2022 ehliyet affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? Meclis'e gelecek mi, torba yasada var mı?
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