Ehliyet affı SON DAKİKA duyurular: 2022 ehliyet affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? Meclis'e gelecek mi, torba yasada var mı?

Ehliyet affı hakkında aramalar bütçe görüşmelerinin ardından gündeme geldi. Peki, Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022? Alkolden alınan ehliyete af olacak mı? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde!
2022'DE EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?
TBMM Genel Kurulunda 5 Aralık'ta başlayan ve kesintisiz 12 gün sürecek 2023 yılı bütçe maratonunda bu hafta Meclis ve 15 bakanlığın bütçesi görüşülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi 9 Aralık 2022 Cuma günü yapılacak. Bu tarihte ehliyet affının da görüşülmesi bekleniyor.
EHLİYET AFFI KAPSAMI
MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istedi. CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa'da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.