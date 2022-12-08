Zemheri zamanı neler olur, kaç gün sürer? Zemheri ne zaman, hangi ay başlıyor 2022?

Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının 2022 senesinde ne süre başlayacağı, vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Isı dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. Peki, Zemheri ne zaman başlar? Zemheri zamanı neler olur? 2022 Zemheri girdi mi, kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!
ZEMHERİ NE ZAMAN ÇIKIYOR 2022?
Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.
ZEMHERİ NEDİR?
Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.