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    • 08.12.2022 07:20
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    • 08.12.2022 09:51
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    Turkuvaz Medya'da 2023 vizyonu için dev zirve! Başkan Erdoğan: Enflasyonun boynunu kıracağız

    Turkuvaz Medya Türkiye'nin 2023 vizyonunu dört bakanın katılımıyla masaya yatırıyor. Savunmadan enerjiye, gıdadan ulaştırmaya ve finansa kadar her sektör hedeflerini paylaşacak. Program Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı ile başladı. Başkan Erdoğan, "Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." açıklamasında bulundu. Zirve'de Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.

    takvim.com.tr
    Turkuvaz Medya’da 2023 vizyonu için dev zirve!

    Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında Sabah gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor.

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    BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ
    Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    Enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Faiz artırıp enflasyonu düşürme girişimi bekletiyi karşılamıyor.

    Ekonomiler hayat pahalılığı ve istihdam kayıpları yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz.

    İhracatımız rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştı. OSB'ler, fabrikalar, imalat tesisileri harıl harıl çalışıyor. Salgının vurduğu turizmde zararı karşılamanın ötesine geçtik.

    ENERJİ HAMLEMİZİ ÖNE TAŞIDIK
    İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısını gösterdik.

    TOGG'un üretim tesisi açılışını büyük bir gururla yaptık. Yusufeli açılışıyla enerji hamlemizi bir adım daha öne taşıdık.

    Keşfettiğimiz doğalgazı halka ulaştırma çalışmalarımız sürüyor.

    ENFLASYONUN BOYNUNU KIRACAĞIZ
    Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.

    Savunmada ulaştığımız seviye milletimizin gurur kaynağı. Savunma sanayii ihracatında geçen sene rekor kırdık.

    Savunmada ihtiyacımız olan ürünleri milli imkanlarla üretiyoruz. 2023 senesini savunmada da milat yapmakta kararlıyız.

    Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

    ZİRVEYE KATILACAKLAR
    Zirvede Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.

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    Zirveye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci bir konuşma yapacak.

    BAKANLAR KATILACAK
    Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek olan Zirve'de Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.

    Zirveye T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ve sektörün önde gelen birçok ismi katılacak.

        Özel oturumlarla başlayacak Zirve'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta yayımlanacak video mesajının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci bir konuşma yapacak.

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in video konuşmasına yer verilecek "Türkiye Yüzyılının Savunma Projeleri" panelinde Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ü konuk edecek.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" panelinin açılış konuşmasını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirecek.

        Panel Sabah Köşe Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde devam edecek. Türkiye'nin enerji sektöründeki gelişmeleri Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer tarafından masaya yatırılacak.

        Öğleden sonra düzenlenecek ilk oturumun özel konuğu ise T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olacak. Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ile gerçekleştirilecek özel oturum sonrası "Türkiye'nin Vizyon Projeleri" paneli düzenlenecek.

        Hülya Güler panelde Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Bayar ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i ağırlayacak.

        "Finans Sektörünün 2023 Vizyonu" paneli ise T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun açılış oturumu Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek.

        Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli'nin keynote konuşması sonrasında yapılacak panelde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı finans sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

        "Gayrimenkul Sektörünün 2023 Stratejileri" paneli ise A Para Dış Haberler Müdürü Bora Balar moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panele; Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ege Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı katılacak.

        Panellerin ardından gerçekleşecek "A Para Sohbetleri"nin açılış konuşmaları ise A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılacak. Zirve, Bakan Murat Kurum'un kapalı oturumu ile son bulacak.

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