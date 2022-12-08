CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusu! Emekli savcının üzerine yürüyüp tehdit etti





Kafes, belediye kararının uygulanmadığını, mühür bozma suçu işlenerek soğutma sisteminin çalışmaya devam ettiğini aktardığı dilekçesinde, "Belediyeden tekrar ses ölçümü için geldiklerinde mahkemenin kararını hatırlatıp yeni bir karara kadar mührün kaldırılıp soğutma ünitesinin çalıştırılmasının suç olduğunu hatırlattım. Polis memurlarıyla konuşurken, 'Kimmiş o savcı? Nerede?' şeklinde bağırma sesi duydum. Hayatımda ilk kez karşılaştığım şüpheli, 'Ben CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç. Kimsin sen? Burada ne işin var? Çık git buradan' diyerek üzerime yürüdü. Ben durumu anlatmak istememe rağmen, 'Sen şikayetçi olamazsın. Kat maliki olarak ben şikayetçi değilim. Ben senden şikayetçiyim. 165 kat maliki adına karar veriyorsun. Herkesin huzurunu bozuyorsun. Sana ne kardeşim. Seni buradan attıracağım, çık buradan' diyerek bağırmaya devam etti" ifadelerin kullandı.