MİLLİ UYDUMUZ TÜRKSAT 6A, CUMHURİYETİN 100. YILINDA UZAYDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarında önemli bölümler şu şekilde:

Ulaştırma bütün sektörlerin dinamosudur. Son 20 yıllık planlı yatırımlar sayesinde ülkemizin ihracat raporları tesadüf değil. Bunun arkasında çok büyük bir devlet aklı yatıyor.

Devlet aklıyla nerede ne yapacağız hepsi belli. Gelişen trendleri takip ediyoruz. Dijitalleşmenin çok daha fazla gündeme geleceği konular hedefimizde. Yerli ve milli uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatacağız.

Son yirmi yılda neler yaptık. 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. 57'ye çıkardık havalimanı sayımızı. 6 bin kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin kilometreye çıkardık. Osmangazi Köprüsü'nden bazı günler 80 bin araç geçti. Bugün 26 milyon araç var. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl önceden daha az.

KAMUYA AÇIK İHALELERDİR

Planlı yatırımlar sayesinde üretim arttı, turizm arttı. Geçen yıl, TürkSAT 5A ve 5 B'yi uzaya fırlattık. Haziran'da devreye aldık. Uydularımız dünyanın 3'te birinden fazlasına hizmet veriyor.

8 Milyar dolarlık bir projeyi, Bolu Dağı tüneli gibi 20 senede mi yapmak işimize gelir, finansal bir model bularak, 3-4 yılda yapmak mı işimize gelir? Bakanlığımızın uzmanları bir model hazırlıyor.

Kamu Özel işbirliğiyle yaptığımız ihaleler, kamuya açık ihalelerdir. Bizim açımızdan en uygunu kamu yararına olanıdır. Türkiye bu projeleri başarıyla bitirerek, ülkemize nefes aldırdı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde130 bin araç geçiyor. Yapılmasaydı İstanbul kitlenecekti. Osman Gazi Köprüsü ve devamındaki organize sanayi bölgelerindeki üretim artıyor. Güvenli yollar sayesinde vatandaşlarımızın hayatını kurtarıyoruz. Emisyonu azaltıyoruz. Sadece kara yolu olarak düşünmemek lazım.

198 MİLYAR DOLAR YATIRIMI PLANLADIK

İstanbul Havalimanı 10 milyar eoruluk yatırım. Devletin kasasından tek kuruş çıkmıyor. Bunlar uzun soluklu yatırımlar. 2053 yılına kadar yatırımlarımızı planladık. 198 milyar dolar yatırımı planladık. TÜRKSAT 6-A yerli ve milli uydumuz. Üretim süreçleri devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılında uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNU YAKINDA AÇACAĞIZ

Marmaray'dan günden 670 bin vatandaşımız faydalanıyor. İstanbul sürekli yatırım ister. Bakanlık olarak İstanbul'a önemli metro yatırımlarımız var. İstanbul Havalimanı Metrosu'nu önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. 120 kilometre hızla dünyanın en hızlı metrolardan birisi.

Türkiye'nin ise en hızlısı. Şehir hastanesinin metrosunu da açacağız. Diğer metro hatlarını 2023 yılı içinde bitirip, İstanbul'a nefes aldıracağız. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmak öyle kolay değil. Yaptıklarımızla yetinmedik, yapacaklarımız da bugünden belli

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