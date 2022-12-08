Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında Sabah gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ

Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Faiz artırıp enflasyonu düşürme girişimi bekletiyi karşılamıyor.

Ekonomiler hayat pahalılığı ve istihdam kayıpları yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz.

İhracatımız rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştı. OSB'ler, fabrikalar, imalat tesisileri harıl harıl çalışıyor. Salgının vurduğu turizmde zararı karşılamanın ötesine geçtik.

ENERJİ HAMLEMİZİ ÖNE TAŞIDIK

İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısını gösterdik.

TOGG'un üretim tesisi açılışını büyük bir gururla yaptık. Yusufeli açılışıyla enerji hamlemizi bir adım daha öne taşıdık.

Keşfettiğimiz doğalgazı halka ulaştırma çalışmalarımız sürüyor.

ENFLASYONUN BOYNUNU KIRACAĞIZ

Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.

Savunmada ulaştığımız seviye milletimizin gurur kaynağı. Savunma sanayii ihracatında geçen sene rekor kırdık.

Savunmada ihtiyacımız olan ürünleri milli imkanlarla üretiyoruz. 2023 senesini savunmada da milat yapmakta kararlıyız.

Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

ZİRVEDE ÖNEMLİ KONUKLAR KONUŞACAK

Zirvede Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.

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Zirveye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da katılacak. Başkan Erdoğan'ın video mesajının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci bir konuşma yapıyor.