Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında Sabah gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ
Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
Enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Faiz artırıp enflasyonu düşürme girişimi bekletiyi karşılamıyor.
Ekonomiler hayat pahalılığı ve istihdam kayıpları yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz.
İhracatımız rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştı. OSB'ler, fabrikalar, imalat tesisileri harıl harıl çalışıyor. Salgının vurduğu turizmde zararı karşılamanın ötesine geçtik.
ENERJİ HAMLEMİZİ ÖNE TAŞIDIK
İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısını gösterdik.
TOGG'un üretim tesisi açılışını büyük bir gururla yaptık. Yusufeli açılışıyla enerji hamlemizi bir adım daha öne taşıdık.
Keşfettiğimiz doğalgazı halka ulaştırma çalışmalarımız sürüyor.
ENFLASYONUN BOYNUNU KIRACAĞIZ
Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.
Savunmada ulaştığımız seviye milletimizin gurur kaynağı. Savunma sanayii ihracatında geçen sene rekor kırdık.
Savunmada ihtiyacımız olan ürünleri milli imkanlarla üretiyoruz. 2023 senesini savunmada da milat yapmakta kararlıyız.
Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.
ZİRVEDE ÖNEMLİ KONUKLAR KONUŞACAK
Zirvede Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.
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Zirveye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da katılacak. Başkan Erdoğan'ın video mesajının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci bir konuşma yapıyor.
BAKANLAR KATILIYOR
Dev zirvede önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye bulunurluk konusunda başarılı bir sınav verdi" diyen Bakan Kirişçi, "Üretimimiz 127 milyın tona ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.
Bakan Kirişçi'nin açıklamlarından önemli bölümler şu şekilde:
- Tarım ürünleri ihracatı 2021'de 25 milyar dolara ulaştı
- Tarımsal destekler 40 milyar merterbesine ulaşmıştır
- Depolanabilir su miktarı 183 milyar metreküpe ulaştı.
- 23 milyon hektarlık sulanabilir tarımsal alanımız var
- Sulamada kaçak kayıpları azaltmayı planlıyoruz
- Tarım ve orman Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası
- Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuracağız
- Kırsalda yaşam merkezlerini canlandıracğız
- Türkiye yüzyılı bütün mazlumların da yüzyılı olacak.
Zirveye T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ve sektörün önde gelen birçok ismi katılacak.