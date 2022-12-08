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    • Güncel
    • 08.12.2022 10:20
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    • 08.12.2022 10:37
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    2023 vizyonu için Turkuvaz'da dev zirve! Bakan Kirişçi: Tarım ürünleri ihracatı 25 milyar dolara ulaştı

    Türkiye'nin 2023 vizyonu turkuvaz Medya'da masaya yatırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başlayan zirvede savunmadan enerjiye, gıdadan ulaştırma ve finansa kadar her sektör hedeflerini paylaşacak. Başkan Erdoğan'ın ardından konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım ürünleri ihracatı 25 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    2023 vizyonu için Turkuvaz’da dev zirve

    Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında Sabah gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ
    Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    Enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Faiz artırıp enflasyonu düşürme girişimi bekletiyi karşılamıyor.

    Ekonomiler hayat pahalılığı ve istihdam kayıpları yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz.

    İhracatımız rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştı. OSB'ler, fabrikalar, imalat tesisileri harıl harıl çalışıyor. Salgının vurduğu turizmde zararı karşılamanın ötesine geçtik.

    ENERJİ HAMLEMİZİ ÖNE TAŞIDIK
    İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısını gösterdik.

    TOGG'un üretim tesisi açılışını büyük bir gururla yaptık. Yusufeli açılışıyla enerji hamlemizi bir adım daha öne taşıdık.

    Keşfettiğimiz doğalgazı halka ulaştırma çalışmalarımız sürüyor.

    ENFLASYONUN BOYNUNU KIRACAĞIZ
    Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.

    Savunmada ulaştığımız seviye milletimizin gurur kaynağı. Savunma sanayii ihracatında geçen sene rekor kırdık.

    Savunmada ihtiyacımız olan ürünleri milli imkanlarla üretiyoruz. 2023 senesini savunmada da milat yapmakta kararlıyız.

    Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

    ZİRVEDE ÖNEMLİ KONUKLAR KONUŞACAK
    Zirvede Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.

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    Zirveye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da katılacak. Başkan Erdoğan'ın video mesajının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci bir konuşma yapıyor.

    BAKANLAR KATILIYOR
    Dev zirvede önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye bulunurluk konusunda başarılı bir sınav verdi" diyen Bakan Kirişçi, "Üretimimiz 127 milyın tona ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.

    Bakan Kirişçi'nin açıklamlarından önemli bölümler şu şekilde:
    - Tarım ürünleri ihracatı 2021'de 25 milyar dolara ulaştı
    - Tarımsal destekler 40 milyar merterbesine ulaşmıştır
    - Depolanabilir su miktarı 183 milyar metreküpe ulaştı.
    - 23 milyon hektarlık sulanabilir tarımsal alanımız var
    - Sulamada kaçak kayıpları azaltmayı planlıyoruz
    - Tarım ve orman Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası
    - Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuracağız
    - Kırsalda yaşam merkezlerini canlandıracğız
    - Türkiye yüzyılı bütün mazlumların da yüzyılı olacak.

    Zirveye T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ve sektörün önde gelen birçok ismi katılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in video konuşmasına yer verilecek "Türkiye Yüzyılının Savunma Projeleri" panelinde Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ü konuk edecek.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" panelinin açılış konuşmasını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirecek.

        Panel Sabah Köşe Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde devam edecek. Türkiye'nin enerji sektöründeki gelişmeleri Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer tarafından masaya yatırılacak.

        Öğleden sonra düzenlenecek ilk oturumun özel konuğu ise T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olacak. Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ile gerçekleştirilecek özel oturum sonrası "Türkiye'nin Vizyon Projeleri" paneli düzenlenecek.

        Hülya Güler panelde Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Bayar ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i ağırlayacak.

        "Finans Sektörünün 2023 Vizyonu" paneli ise T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun açılış oturumu Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek.

        Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli'nin keynote konuşması sonrasında yapılacak panelde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı finans sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

            "Gayrimenkul Sektörünün 2023 Stratejileri" paneli ise A Para Dış Haberler Müdürü Bora Balar moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panele; Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ege Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı katılacak.

            Panellerin ardından gerçekleşecek "A Para Sohbetleri"nin açılış konuşmaları ise A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılacak. Zirve, Bakan Murat Kurum'un kapalı oturumu ile son bulacak.

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            2023 vizyonu için Turkuvaz’da dev zirve
            Haberler Güncel 2023 vizyonu için Turkuvaz'da dev zirve! Bakan Kirişçi: Tarım ürünleri ihracatı 25 milyar dolara ulaştı
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