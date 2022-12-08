2023 vizyonu için Turkuvaz'da dev zirve! Bakan Karaismailoğlu'ndan TÜRKSAT 6A açıklaması: "Önümüzdeki yıl uzaya fırlatacağız"

Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında Sabah gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor.
Zirvede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karailsmailoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Karailsmailoğlu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
-TÜRKSAT 6A'yı önümüzdeki yıl uzaya fırlatacağız.
- 4500 kilometre hızlı tren yatırımlarımız devam ediyor.
- 1915 Çanakkale Köprüsü 1 yıl erken tamamlandı.
- Rize-Artvin Havalimanı'nı 450 bin kişi kullandı.
- Yusufeli'de 39 tünel yaptık.
- Bütün projeler kamuoyuna açık ihale ile yapılıyor.
- Lojistik koridorlar üretimi kat kat artırıyor.
- 2053'e kadar 197,9 milyar dolar yatırım yapacağız.
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İSMAİL DEMİR: YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİYORUZ
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, zirve konuşmasına Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ana amacının güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkânlarla sağlamak olduğunu belirterek başladı.
Demir, "Bunu yaparken güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğümüz projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ediyor, diğer yandan da geleceğin teknolojileri için Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bütün bu faaliyetleri yerli ve milli firmalarımız, kobilerimiz, araştırma merkezlerimiz, teknoparklarımız ve üniversitelerimizle iş birliği içerisinde yürütmekteyiz" dedi.
75 MİLYAR DOLARLIK PROJE HACMİNE ULAŞILDI
Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayiinin son 20 yıllık gelişim sürecini şu ifadelerle anlattı:
Son yıllarda yapılan atılımlar, milli ve yerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye olabilme hedefine inanan bir ekosistemle birlikte yol yürümenin sağlamış olduğu güç bizi bugüne geldiğimizde farklı bir boyuta taşımıştır. Türkiye artık savunma sanayii alanında bir pazar değil, aktör olmuş durumdadır. Kendi kendine yetebilen, bunun yanında dost ve müttefiklerin ihtiyaçlarını karşılayabilen sektörümüz artık dünyada adından söz ettirir hale gelmiştir.
Bu gelişimi anlatmak için 2000'li yılların başından itibaren gittikçe yükselen ve son yıllarda ivme kazanan bir süreci baz almak gerekir. Bu açıdan bakıldığında 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 750'nin üzerine çıkmıştır. 2002 yılında yaklaşık 5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken geldiğimiz noktada yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık bir proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden ve planlanan projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı yıllarda firma sayımız 56 iken, bugün 2000'in üzerinde firma sektörde faaliyet göstermektedir.