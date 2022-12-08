2023 vizyonu için Turkuvaz'da dev zirve! Bakan Dönmez'den petrol keşfiyle ilgili flaş açıklama: "Hedef günlük 100 bin varil"

Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında Sabah gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor.
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Zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Hedefimiz inşallah Türkiye Petrolleri'nin günlük yurt içi üretimini 1-2 yıl içerisinde 100 bin varil seviyelerine getirmek" dedi.
BAKAN DÖNMEZ AÇIKLADI: "HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL" | VİDEO İZLE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin gaz merkezi olmak için gereken bütün enstrümanlara sahip olduğunu göreceksiniz. Uzun süredir gaz merkezi tanımına uygun şekilde fiziki alt yapımızı geliştirecek adımlar attık. Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. Bu konudaki yol haritamızı yılsonuna doğru netleştireceğiz. Türkiye'nin enerji dönüşümü dünyada takdirle izlenirken, ithal danışmanlarla Türkiye'nin enerjisini yönetmeye talip olmak enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eyüpsultan'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri programına video konferans ile katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Dönmez, hayata geçirilen pek çok konunun yarım asırlık geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Denizlerimizde gaz arama ve sondajlarımızın büyük bir kısmını kendi insan kaynağımızla, kendi ekipmanımızla ve kendi teknolojimizle yapıyoruz. Daha önce uluslararası ortaklıklar yoluyla kazdığımız kuyularımızın yerini artık mühendislerimiz belirliyor. Bugünlere kolay gelmedik. Nice engellemelerden, ambargolardan, sınırlamalardan geçtik. Hiçbirine aldırmadık. Bu yol enerjide bağımsız Türkiye'nin yoluydu. Bu yol milli bağımsız meselesiydi. Bu yol ekonomide, uluslararası ilişkilerde, güvenlikte, tam bağımsız Türkiye'nin yoluydu. 2023 yılında yerli gazımızı milletimizle bulaştırmanın heyecanı içindeyiz. Faz 1 kapsamında 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladık. Denizden gelecek gazı ayrıştıracak Filyos Kara Gaz İşletme Tesisimizin yüzde 85'i tamamlandı" dedi.
Bakan Dönmez, kendi yaptıkları işlerin yeni vizyon adı altında pazarlandığına şahit olduklarını belirtti.
TÜRKİYE'Yİ YENİ ENERJİ KAYNAĞIYLA TANIŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ
Bakan Dönmez, "Deniz altındaki boru hattını da geçtiğimiz haftalarda tamamladık. Sakarya Gaz Sahası keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak. Türkiye ile aynı anda nükleer enerjiyi tartışmaya başlayan Güney Kore bugün elektrik ihtiyacının yüzde 27'sini nükleerden karşılıyor, başka ülkelere danışmanlık ihraç ediyor. Türkiye'nin nükleer enerjiye kavuşması Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi sayesinde oldu. Bugün Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer santrali yükseliyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi yeni enerji kaynağıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle yeni santraller yapmayı ilerleyen dönemlerde de tasarımından işletimine kadar yerli nükleer santralimizi hayata geçirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, dünyanın en ileri sondaj deposunun kurulduğunu, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışının gerçekleşeceğini vurguladı.
EN BÜYÜK GAYEMİZ ENERJİDE ÖZ YETERLİLİĞİNİ SAĞLAYAN BİR TÜRKİYE
Lityum üretecek iki fabrikanın temelinin de atılacağını belirten Bakan Dönmez, "Hedefimiz Türkiye petrollerinin günlük yurt içi üretimini 1-2 yıl içerisinde 100 bin varil seviyelerine getirmek. Kara ve denizlerde petrol arama ve sondajcılığından, madencilik faaliyetlerine, doğalgaz depolama tesislerinden yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine kadar en büyük gayemiz enerjide kendi öz yeterliliğini sağlayan bir Türkiye. Enerjide ne kadar bağımsız olursak, ekonomide, diplomaside, güvenlik politikalarında derece bağımsız olacağız. Koşar adamlarla hedeflerine ilerleyen bir Türkiye için enerjide bağımsızlık en önemli konuların başında geliyor. Artık patinaj yapacak, duracak, bekleyecek zamanımız yok" dedi.
TÜRKİYE GAZ MERKEZİ OLMAK İÇİN GEREKEN BÜTÜN ENSTRÜMANLARA SAHİP
Bakan Dönmez, "Enerjide yerlilik oranımız arttıkça, enerji jeopolitiğinde meydana gelen gelişmelerin etkilerini de azaltmış olacağız. Her bir proje, her bir yatırım gelecek 50 yılın, 60 yılın enerjisini sağlamaya yönelik. Sadece kendimizin değil, bölgemizin de enerji güvenliği için gayret gösteriyoruz. Gündem de olan gaz merkezi tartışmalarını takip ediyorsunuz. Türkiye bir günde bu noktaya gelmedi. Türkiye'nin gaz merkezi olması yönünde görüş bildiren liderler bu noktaya bir anda buraya gelmedi. Türkiye'nin son 20 yılına baktığımızda Türkiye'nin gaz merkezi olmak için gereken bütün enstrümanlara sahip olduğunu göreceksiniz. Türkiye, doğalgazın üretilmesi, ithal edilmesi, ticaretinin yapılabilmesi ve ihraç edilebilmesi için yeterli alt yapıya teknik donanıma, uluslararası bilgi ve birikime sahiptir. Uzun süredir gaz merkezi tanımına uygun şekilde fiziki alt yapımızı geliştirecek adımlar attık. Piyasa tarafsızlığı, uygulama mevzuatı ihtiyacı, şeffaflık gibi parametrelerle iyileştirme yaptık. Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. Bu konudaki yol haritamızı yıl sonuna doğru netleştireceğiz" dedi.
YENİ VİZYON ADI ALTINDA PAZARLAYANLARA ŞAHİT OLUYORUZ
Bakan Dönmez, "Bizlerin hayata geçirdiği işleri yeni vizyon adı altında pazarlayanlara şahit oluyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümü dünyada takdirle izlenirken, ithal danışmanlarla Türkiye'nin enerjisini yönetmeye talip olmak enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır. Türkiye'yi bugün Avrupa'nın düştüğü duruma düşürmektir. Bizler yerli enerji, milli enerji, yerli insan kaynağı diyoruz. Motivasyonumuzu büyümek üzerine inşa ediyoruz. Kendimize hep rehber ediniyoruz. Biz bize yeteriz diyoruz. Varlığımızı dışarıda değil kendi özümüzde arıyoruz. Milletimizin heyecanıyla daha büyük işlere talibiz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeni ligin kapılarını ağırlayacak" dedi.
"SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİ GEREKİRSE STRATEJİK ÜRÜNLERDE ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sözleşmeli üretimi zorunlu kılacaklarını belirterek, "Biz istiyoruz ki arz ve talep arasında bir dalgalanma olmasın. Bunlar arasında seviyeli bir düzey sürekli korunsun. Burada herhangi bir şekilde ne arz açığı ne de arz fazlası olsun. Dolayısıyla sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getireceğiz." dedi.
Kirişci, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, şu anda dünyanın tarım ve gıda, su ve enerji konularına odaklandığını, bakanlığın da tüm bu konular ile ilgilenmek durumunda olduğunu söyledi.
Önce iklim değişikliği, sonrasında küresel salgın, ardından da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu üç konunun da zirve yaptığını dile getiren Kirişci, "20 yıldan beri izlemiş olduğumuz doğru, yerinde ve dozunda politikalarla bu tür zamanlarda en temel kriter ve ölçüt olan bulunurluk konusunda Türkiye başarılı bir sınav vermiştir. Çünkü bulunmayan ürün en pahalı üründür. Bu tarım ürünü olabilir, tarımdan elde edilen gıda olabilir, su olabilir, enerji olabilir. Bulunurluğu sağlamış bir Türkiye var." diye konuştu.
Kirişci, son 20 yılda Türkiye'nin tarımsal üretimde elde ettiği artıştan ve bitkisel üretimin bu yıl 127 milyon tona ulaşacağından bahsederek, maliyetlerdeki ve kırsaldan kente göçte yaşanan artışa rağmen bu üretim rakamını yakalamanın başarı olduğunu anlattı.
BAKAN KİRİŞCİ'DEN TÜRKİYE 2023 ZİRVESİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Kirişci, tarım ve gıda ürünleri ihracatının yıl sonu itibarıyla 26-27 milyar dolara çıkmasını beklediklerini, bunun kendiliğinden olmadığını dile getirdi.
"TARIMSAL DESTEKLER 40 MİLYAR TL MERTEBESİNE ULAŞTI"
Bakan Kirişci, son 20 yılda tarımsal alanda üreticilere sunulan desteklerden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün itibarıyla, güncel rakamlar olarak ifade etmek gerekirse, 2002'de 1,8 milyar lira olan tarımsal destekler bu yılın sonu itibarıyla 40 milyar lira mertebesine ulaşmıştır. Bu tarımsal desteklerin içerisinde regülasyon kurumlarımızın üstlenmiş olduğu finansal yük buna dahil değildir. Ya da Ziraat Bankası'nın çiftçilerimize kullandırmış olduğu selektif ve sübvansiyonlu krediler buna dahil değil."
Kirişci, Türkiye'nin 112 milyar metreküp suyunun bulunduğunu, bunun 58 milyar metreküplük kısmının kullanılabildiğini kaydederek, "Türkiye olarak 85 milyon nüfusla 1.323 metreküp/yıl hesabıyla su tüketen bundan dolayı da su stresi yaşayan ülkeler statüsünde olduğumuzu biliyoruz. Nüfusumuzun 20 yılda 20 milyon artmasını ve bundan sonraki projeksiyonları dikkate aldığımızda suyu idareli kullanmamız, suyu düştüğü yerde tutmamız, her türlü taşkın ve sel felaketinden ülkemizi, vatandaşlarımızı ve topraklarımızı korumamız gerektiği açık ve aşikardır." şeklinde konuştu.
Suyu tutmaya ve depolamaya yönelik çalışmalardan ve bu süreçte hayata geçirilen projelerden bahseden Kirişci, depolanabilir su miktarının 183 milyar metreküpe çıktığını, elektrik üretiminin 1,6 kat artış sağlandığını anlattı.
"TARIMDA SALMA SULAMA YERİNE BASINÇLI SULAMAYA GEÇMELİYİZ"
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, suyun tarlada verimli kullanılması zorunda olduklarının altını çizerek, su tüketiminin yüzde 76-77'sinin tarımsal sulamada kullanıldığını söyledi.
Kirişci, "Dolayısıyla tarım sektöründe suyu verimli kullanma adına da öncelikle vahşi sulama adını verdiğimiz salma sulama yerine bunları basınçlı sulama sitemlerine dönüştürülmesi ve bütün yeni projelerde basınçlı sulamanın önceliklendirilmesi hususu yine hükümetimizin birinci gündemi olmuştur." ifadelerini kullandı.
Tarımsal sulamada verimliliği artırmaya yönelik çalışmalardan bahseden Kirişci, "Muradımız, yüzde 76-77 olan tarımsal sulamanın payını yüzde 70'lere, yüzde 60'lara kadar indirmek. Sulamadaki verimliliği yüzde 50-60 artırmak ve böylelikle tarımsal sulama başta olmak üzere suyu en verimli şekilde kullanmak." dedi.
Kirişci, içme suyunda yüzde 33,5 olan kayıp kaçak oranının aşağı çekilmesi ile alakalı kısa süre önce Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptıkları toplantıyı anımsatarak, "Bu çerçevede suda tasarruf ve aynı Emine Erdoğan hanımefendinin Türkiye'de başlattığı, dünyaya mal olan ve BM tarafından da artık ilgi gören sıfır atık politikası ve uygulamasına benzer bir çalışmayı suda israfa son vermek adına başlatmış bulunuyoruz. Bu çerçevede hedefimiz öncelikle yüzde 25'e inmesi ama ideal olan yüzde 10'lara, yüzde 8'lere çekilmesidir." açıklamasında bulundu.