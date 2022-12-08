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    • 08.12.2022 13:42
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    2023 vizyonu için Turkuvaz'da dev zirve! Bakan Dönmez'den petrol keşfiyle ilgili flaş açıklama: "Hedef günlük 100 bin varil"

    Son dakika haberi! Türkiye'nin 2023 vizyonu Turkuvaz Medya'da masaya yatırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başlayan zirvede savunmadan enerjiye, gıdadan ulaştırma ve finansa kadar her sektör hedeflerini paylaşacak. Başkan Erdoğan'ın ardından konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım ürünleri ihracatı 25 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı. Zirvede yeni petrol keşifleriyle ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hedefimiz inşallah Türkiye Petrolleri'nin günlük yurt içi üretimini 1-2 yıl içerisinde 100 bin varil seviyelerine getirmek" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    2023 vizyonu için Turkuvaz’da dev zirve

    Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında Sabah gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor.

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    Zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Hedefimiz inşallah Türkiye Petrolleri'nin günlük yurt içi üretimini 1-2 yıl içerisinde 100 bin varil seviyelerine getirmek" dedi.

    BAKAN DÖNMEZ AÇIKLADI: "HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL" | VİDEO İZLE

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin gaz merkezi olmak için gereken bütün enstrümanlara sahip olduğunu göreceksiniz. Uzun süredir gaz merkezi tanımına uygun şekilde fiziki alt yapımızı geliştirecek adımlar attık. Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. Bu konudaki yol haritamızı yılsonuna doğru netleştireceğiz. Türkiye'nin enerji dönüşümü dünyada takdirle izlenirken, ithal danışmanlarla Türkiye'nin enerjisini yönetmeye talip olmak enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır" dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eyüpsultan'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri programına video konferans ile katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Dönmez, hayata geçirilen pek çok konunun yarım asırlık geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Denizlerimizde gaz arama ve sondajlarımızın büyük bir kısmını kendi insan kaynağımızla, kendi ekipmanımızla ve kendi teknolojimizle yapıyoruz. Daha önce uluslararası ortaklıklar yoluyla kazdığımız kuyularımızın yerini artık mühendislerimiz belirliyor. Bugünlere kolay gelmedik. Nice engellemelerden, ambargolardan, sınırlamalardan geçtik. Hiçbirine aldırmadık. Bu yol enerjide bağımsız Türkiye'nin yoluydu. Bu yol milli bağımsız meselesiydi. Bu yol ekonomide, uluslararası ilişkilerde, güvenlikte, tam bağımsız Türkiye'nin yoluydu. 2023 yılında yerli gazımızı milletimizle bulaştırmanın heyecanı içindeyiz. Faz 1 kapsamında 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladık. Denizden gelecek gazı ayrıştıracak Filyos Kara Gaz İşletme Tesisimizin yüzde 85'i tamamlandı" dedi.

    Bakan Dönmez, kendi yaptıkları işlerin yeni vizyon adı altında pazarlandığına şahit olduklarını belirtti.

    TÜRKİYE'Yİ YENİ ENERJİ KAYNAĞIYLA TANIŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ
    Bakan Dönmez, "Deniz altındaki boru hattını da geçtiğimiz haftalarda tamamladık. Sakarya Gaz Sahası keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak. Türkiye ile aynı anda nükleer enerjiyi tartışmaya başlayan Güney Kore bugün elektrik ihtiyacının yüzde 27'sini nükleerden karşılıyor, başka ülkelere danışmanlık ihraç ediyor. Türkiye'nin nükleer enerjiye kavuşması Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi sayesinde oldu. Bugün Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer santrali yükseliyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi yeni enerji kaynağıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle yeni santraller yapmayı ilerleyen dönemlerde de tasarımından işletimine kadar yerli nükleer santralimizi hayata geçirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmez, dünyanın en ileri sondaj deposunun kurulduğunu, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışının gerçekleşeceğini vurguladı.

    EN BÜYÜK GAYEMİZ ENERJİDE ÖZ YETERLİLİĞİNİ SAĞLAYAN BİR TÜRKİYE
    Lityum üretecek iki fabrikanın temelinin de atılacağını belirten Bakan Dönmez, "Hedefimiz Türkiye petrollerinin günlük yurt içi üretimini 1-2 yıl içerisinde 100 bin varil seviyelerine getirmek. Kara ve denizlerde petrol arama ve sondajcılığından, madencilik faaliyetlerine, doğalgaz depolama tesislerinden yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine kadar en büyük gayemiz enerjide kendi öz yeterliliğini sağlayan bir Türkiye. Enerjide ne kadar bağımsız olursak, ekonomide, diplomaside, güvenlik politikalarında derece bağımsız olacağız. Koşar adamlarla hedeflerine ilerleyen bir Türkiye için enerjide bağımsızlık en önemli konuların başında geliyor. Artık patinaj yapacak, duracak, bekleyecek zamanımız yok" dedi.

    TÜRKİYE GAZ MERKEZİ OLMAK İÇİN GEREKEN BÜTÜN ENSTRÜMANLARA SAHİP
    Bakan Dönmez, "Enerjide yerlilik oranımız arttıkça, enerji jeopolitiğinde meydana gelen gelişmelerin etkilerini de azaltmış olacağız. Her bir proje, her bir yatırım gelecek 50 yılın, 60 yılın enerjisini sağlamaya yönelik. Sadece kendimizin değil, bölgemizin de enerji güvenliği için gayret gösteriyoruz. Gündem de olan gaz merkezi tartışmalarını takip ediyorsunuz. Türkiye bir günde bu noktaya gelmedi. Türkiye'nin gaz merkezi olması yönünde görüş bildiren liderler bu noktaya bir anda buraya gelmedi. Türkiye'nin son 20 yılına baktığımızda Türkiye'nin gaz merkezi olmak için gereken bütün enstrümanlara sahip olduğunu göreceksiniz. Türkiye, doğalgazın üretilmesi, ithal edilmesi, ticaretinin yapılabilmesi ve ihraç edilebilmesi için yeterli alt yapıya teknik donanıma, uluslararası bilgi ve birikime sahiptir. Uzun süredir gaz merkezi tanımına uygun şekilde fiziki alt yapımızı geliştirecek adımlar attık. Piyasa tarafsızlığı, uygulama mevzuatı ihtiyacı, şeffaflık gibi parametrelerle iyileştirme yaptık. Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. Bu konudaki yol haritamızı yıl sonuna doğru netleştireceğiz" dedi.

    YENİ VİZYON ADI ALTINDA PAZARLAYANLARA ŞAHİT OLUYORUZ
    Bakan Dönmez, "Bizlerin hayata geçirdiği işleri yeni vizyon adı altında pazarlayanlara şahit oluyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümü dünyada takdirle izlenirken, ithal danışmanlarla Türkiye'nin enerjisini yönetmeye talip olmak enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır. Türkiye'yi bugün Avrupa'nın düştüğü duruma düşürmektir. Bizler yerli enerji, milli enerji, yerli insan kaynağı diyoruz. Motivasyonumuzu büyümek üzerine inşa ediyoruz. Kendimize hep rehber ediniyoruz. Biz bize yeteriz diyoruz. Varlığımızı dışarıda değil kendi özümüzde arıyoruz. Milletimizin heyecanıyla daha büyük işlere talibiz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeni ligin kapılarını ağırlayacak" dedi.

    "SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİ GEREKİRSE STRATEJİK ÜRÜNLERDE ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ"
    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sözleşmeli üretimi zorunlu kılacaklarını belirterek, "Biz istiyoruz ki arz ve talep arasında bir dalgalanma olmasın. Bunlar arasında seviyeli bir düzey sürekli korunsun. Burada herhangi bir şekilde ne arz açığı ne de arz fazlası olsun. Dolayısıyla sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getireceğiz." dedi.

    Kirişci, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, şu anda dünyanın tarım ve gıda, su ve enerji konularına odaklandığını, bakanlığın da tüm bu konular ile ilgilenmek durumunda olduğunu söyledi.

    Önce iklim değişikliği, sonrasında küresel salgın, ardından da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu üç konunun da zirve yaptığını dile getiren Kirişci, "20 yıldan beri izlemiş olduğumuz doğru, yerinde ve dozunda politikalarla bu tür zamanlarda en temel kriter ve ölçüt olan bulunurluk konusunda Türkiye başarılı bir sınav vermiştir. Çünkü bulunmayan ürün en pahalı üründür. Bu tarım ürünü olabilir, tarımdan elde edilen gıda olabilir, su olabilir, enerji olabilir. Bulunurluğu sağlamış bir Türkiye var." diye konuştu.

    Kirişci, son 20 yılda Türkiye'nin tarımsal üretimde elde ettiği artıştan ve bitkisel üretimin bu yıl 127 milyon tona ulaşacağından bahsederek, maliyetlerdeki ve kırsaldan kente göçte yaşanan artışa rağmen bu üretim rakamını yakalamanın başarı olduğunu anlattı.



    BAKAN KİRİŞCİ'DEN TÜRKİYE 2023 ZİRVESİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Kirişci, tarım ve gıda ürünleri ihracatının yıl sonu itibarıyla 26-27 milyar dolara çıkmasını beklediklerini, bunun kendiliğinden olmadığını dile getirdi.

    "TARIMSAL DESTEKLER 40 MİLYAR TL MERTEBESİNE ULAŞTI"
    Bakan Kirişci, son 20 yılda tarımsal alanda üreticilere sunulan desteklerden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bugün itibarıyla, güncel rakamlar olarak ifade etmek gerekirse, 2002'de 1,8 milyar lira olan tarımsal destekler bu yılın sonu itibarıyla 40 milyar lira mertebesine ulaşmıştır. Bu tarımsal desteklerin içerisinde regülasyon kurumlarımızın üstlenmiş olduğu finansal yük buna dahil değildir. Ya da Ziraat Bankası'nın çiftçilerimize kullandırmış olduğu selektif ve sübvansiyonlu krediler buna dahil değil."

    Kirişci, Türkiye'nin 112 milyar metreküp suyunun bulunduğunu, bunun 58 milyar metreküplük kısmının kullanılabildiğini kaydederek, "Türkiye olarak 85 milyon nüfusla 1.323 metreküp/yıl hesabıyla su tüketen bundan dolayı da su stresi yaşayan ülkeler statüsünde olduğumuzu biliyoruz. Nüfusumuzun 20 yılda 20 milyon artmasını ve bundan sonraki projeksiyonları dikkate aldığımızda suyu idareli kullanmamız, suyu düştüğü yerde tutmamız, her türlü taşkın ve sel felaketinden ülkemizi, vatandaşlarımızı ve topraklarımızı korumamız gerektiği açık ve aşikardır." şeklinde konuştu.

    Suyu tutmaya ve depolamaya yönelik çalışmalardan ve bu süreçte hayata geçirilen projelerden bahseden Kirişci, depolanabilir su miktarının 183 milyar metreküpe çıktığını, elektrik üretiminin 1,6 kat artış sağlandığını anlattı.

    "TARIMDA SALMA SULAMA YERİNE BASINÇLI SULAMAYA GEÇMELİYİZ"
    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, suyun tarlada verimli kullanılması zorunda olduklarının altını çizerek, su tüketiminin yüzde 76-77'sinin tarımsal sulamada kullanıldığını söyledi.

    Kirişci, "Dolayısıyla tarım sektöründe suyu verimli kullanma adına da öncelikle vahşi sulama adını verdiğimiz salma sulama yerine bunları basınçlı sulama sitemlerine dönüştürülmesi ve bütün yeni projelerde basınçlı sulamanın önceliklendirilmesi hususu yine hükümetimizin birinci gündemi olmuştur." ifadelerini kullandı.

    Tarımsal sulamada verimliliği artırmaya yönelik çalışmalardan bahseden Kirişci, "Muradımız, yüzde 76-77 olan tarımsal sulamanın payını yüzde 70'lere, yüzde 60'lara kadar indirmek. Sulamadaki verimliliği yüzde 50-60 artırmak ve böylelikle tarımsal sulama başta olmak üzere suyu en verimli şekilde kullanmak." dedi.

    Kirişci, içme suyunda yüzde 33,5 olan kayıp kaçak oranının aşağı çekilmesi ile alakalı kısa süre önce Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptıkları toplantıyı anımsatarak, "Bu çerçevede suda tasarruf ve aynı Emine Erdoğan hanımefendinin Türkiye'de başlattığı, dünyaya mal olan ve BM tarafından da artık ilgi gören sıfır atık politikası ve uygulamasına benzer bir çalışmayı suda israfa son vermek adına başlatmış bulunuyoruz. Bu çerçevede hedefimiz öncelikle yüzde 25'e inmesi ama ideal olan yüzde 10'lara, yüzde 8'lere çekilmesidir." açıklamasında bulundu.

        "SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİ ZORUNLU KILACAĞIZ"
        Bakan Kirişci, tarım ve orman konularında gelecek dönemde atacakları adımlardan bahsederek, gençlerin bu konulara ilgisini çekmek adına Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuracaklarını söyledi.

        Kırsalda üretimle ilgili nüfusu tutmak için kadınlara yönelik sosyal güvenlik ile ilgili destek sağlayacaklarını anlatan Kirişci, şu açıklamalarda bulundu:

        "Bunların dışında başka ne tür çalışmalarımız var? Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız. Şu anda sözleşmeli üretip ülkede yok denilebilecek düzeyde. Şeker pancarı üreticisi ile şeker şirketleri arasındaki ilişki aslında sözleşmeli üretim oluyor. Ama biz istiyoruz ki arz ve talep arasında bir dalgalanma olmasın. Bunlar arasında seviyeli bir düzey sürekli korunsun. Burada herhangi bir şekilde ne arz açığı ne de arz fazlası olsun. Dolayısıyla sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getireceğiz. Bu da bizim için çok önemli bir konu."

        Kirişci, tarımda gelirini garanti altına almak isteyen üretici için poliçe üretim konusuna ağırlık vereceklerini anlattı.

        "BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ"
        Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, veraset yoluyla veya kırsaldan kente göç nedeniyle üretim yapılmayan alanların üretime kazandırılması için çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Üreticilerimizin mülkiyet haklarına dokunmaksızın buradaki faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak adına buraları kiralamak isteyen üreticilere kiralama ve elde edilen kira gelirini de mülk sahibinin hesabına transfer etme gibi bir uygulamayla bir karış toprağımızı boş bırakmayacağız." diye konuştu.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 2 Bin Köy Yaşam Merkezi projesinden bahseden Kirişci, büyük kentlere tarımsal ürün transferinde yaşanan ürün kayıplarını ve maliyetleri anlattı.

        Kirişci, bakanlık olarak bu konudaki çalışmalarını büyük bir hızla ve titizlikle sürdürdüklerini kaydederek, "Türkiye sadece kendisi için üreten ve düşünen bir ülke değil, tüm dünya milletlerini ve mazlumlarını düşünen bir ülke. Tahıl koridoru da bunun en önemli göstergesi." diyerek sözlerini tamamladı.

        BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ
        Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." dedi.

        Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne video mesaj gönderdi.

        Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nu pek çok saygın ismin katılımıyla gerçekleştirdiği bu etkinlik dolayısıyla kutladı ve fikirleri, sunumları, değerlendirmeleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Dünyanın son 3 yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarıyla buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorununun hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorladığını söyledi.

        Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılamadığının görüldüğünü aktaran Erdoğan, bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonominin bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ettiğini dile getirdi.

        Türkiye'nin son 20 yılda hayata geçirdiği sağlam altyapıyla birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modeli sayesinde bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yük taşıyan tırlar ve kamyonlarla dolu." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararları telafi etmenin ötesine geçerek farklı bir ivme yakaladığını, istihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterdiğini de kaydetti.

        Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un üretim tesisi açılışının Cumhuriyet'in 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışıyla enerji hamlesini bir adım öteye taşıdıklarını bildirdi.

        "ADIM ADIM ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"
        Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı vatandaşların emrine verme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin savunma sanayisi alanında kısa sürede ulaştığı seviyenin, milletin gurur kaynaklarından biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma sanayisi ihracatı varken, geçen sene 3 milyar 224 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. 2023 senesini ekonomi ve enerjide olduğu gibi savunma sanayisinde de pek çok ilkin yaşandığı bir milat yapmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirene kadar durmayacak, mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kritik süreçte ne terör örgütlerinin ne küresel ayak oyunlarının ne de mandacı ekonomistlerin, bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nin bizlere bu çabalarımızda katkı sunacağına inanıyorum."

        TÜRKİYE 2023 ZİRVESİ & PARA SOHBETLERİ GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
        Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Borsa İstanbul Grubu, TOKİ, Emlak Konut, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, Vakıf Leasing, Turkish Airlines, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım üstlenirken, destek sponsorları ise Artaş Grubu, Aydınlı, Bilişim Vadisi, Cengiz Holding, DAP, Ege Yapı, Kalyon Enerji, Kuzu Grup, Koleksiyon, Limak, Nef, Tarsim, Ant Yapı, Astaş Holding, Besa Holding, Cargill, Doğuş, EPİAŞ, Kargomsende, Kuzey Marmara Otoyolu, Papara, Philip Capital, Trendyol ve Türkiye Sigorta Birliği oldu.

        ZİRVEDE ÖNEMLİ KONUKLAR KONUŞACAK
        Zirvede Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.

        Zirveye T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ve sektörün önde gelen birçok ismi katılacak.

            Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in video konuşmasına yer verilecek "Türkiye Yüzyılının Savunma Projeleri" panelinde Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ü konuk edecek.

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" panelinin açılış konuşmasını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirecek.

            Panel Sabah Köşe Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde devam edecek. Türkiye'nin enerji sektöründeki gelişmeleri Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer tarafından masaya yatırılacak.

            Öğleden sonra düzenlenecek ilk oturumun özel konuğu ise T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olacak. Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ile gerçekleştirilecek özel oturum sonrası "Türkiye'nin Vizyon Projeleri" paneli düzenlenecek.

            Hülya Güler panelde Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Bayar ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i ağırlayacak.

            "Finans Sektörünün 2023 Vizyonu" paneli ise T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun açılış oturumu Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek.

            Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli'nin keynote konuşması sonrasında yapılacak panelde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı finans sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

                "Gayrimenkul Sektörünün 2023 Stratejileri" paneli ise A Para Dış Haberler Müdürü Bora Balar moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panele; Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ege Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı katılacak.

                Panellerin ardından gerçekleşecek "A Para Sohbetleri"nin açılış konuşmaları ise A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılacak. Zirve, Bakan Murat Kurum'un kapalı oturumu ile son bulacak.

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                2023 vizyonu için Turkuvaz’da dev zirve
                Haberler Güncel 2023 vizyonu için Turkuvaz'da dev zirve! Bakan Dönmez'den petrol keşfiyle ilgili flaş açıklama: "Hedef günlük 100 bin varil"
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