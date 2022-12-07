Selvi Kılıçdaroğlu vizyon toplantısında uyudu! CHP ve bütün mahalle kavgaya tutuştu

Mr. Rifkin'i dinliyorum, gözlerim kapalı.... Bari bir hamburger dağıtsaydınız! Başka türlü çekilmez!



Kemal Beyciğim! Sen bu işi çok ciddiye aldın. Baksana adam ABD'den zoomladı. Yönetmen de beni uykuda ekrana taşıdı. Ayıkla şimdi pirincin taşını.



Freddy Krueger mi o! Elm Sokağı mı burası! Zaten 1 hafta karanlıkta oturdum! Vallahi korktum!



Balıkçı kahraman... Ekrem-Canan... Mansur-Meral... Ay karabasan çöktü!



Neden geldim İstanbul'a! Ben mutfak videolarımı özledim... Başıma yine iş açtın Kemal Bey!



Yeşil enerji yeşil sanayi yeşil dönüşüm yeşil salata yeşil elma diyet listesi gibi bu ne yaa...