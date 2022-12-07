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    Selvi Kılıçdaroğlu vizyon toplantısında uyudu! CHP ve bütün mahalle kavgaya tutuştu

    Kemal Kılıçdaroğlu, aylarca hazırlandı. ABD'de 8 saat sırra kadem bastı. Herkesi İkinci Yüzyıla Çağrı Zirvesi'ne topladı. Eşi ile birlikte ön sırada yerini aldı. ABD'li danışman Rifkin konuşmaya başladı. Selvi Hanım uykuya daldı. Projeyi dağıttı. Parti karıştı. CHP'li kalemler bile alaya aldı. TAKVİM de o anı böyle yorumladı.

    Sleep süpürdü

    Mr. Rifkin'i dinliyorum, gözlerim kapalı.... Bari bir hamburger dağıtsaydınız! Başka türlü çekilmez!

    Kemal Beyciğim! Sen bu işi çok ciddiye aldın. Baksana adam ABD'den zoomladı. Yönetmen de beni uykuda ekrana taşıdı. Ayıkla şimdi pirincin taşını.

    Freddy Krueger mi o! Elm Sokağı mı burası! Zaten 1 hafta karanlıkta oturdum! Vallahi korktum!

    Balıkçı kahraman... Ekrem-Canan... Mansur-Meral... Ay karabasan çöktü!

    Neden geldim İstanbul'a! Ben mutfak videolarımı özledim... Başıma yine iş açtın Kemal Bey!

    Yeşil enerji yeşil sanayi yeşil dönüşüm yeşil salata yeşil elma diyet listesi gibi bu ne yaa...



    Jeremy Rifkin, ABD'den bağlandı. Aldığı ücret ise partinin diğer kriz başlığıydı...

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    Haberler Güncel Selvi Kılıçdaroğlu vizyon toplantısında uyudu! CHP ve bütün mahalle kavgaya tutuştu
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