ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da yer alan İsmihan Sultan büyük ilgi çekti. Tarihte İsmihan Sultan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, İsmihan Sultan kimdir? İsmihan Sultan tarihte kimdir? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN İSMİHAN SULTAN KİMDİR?
Kuruluş Osman 105. bölümden diziye Deniz Barut dahil oldu. Deniz Barut, İsmihan Sultan'ı oynayacak. Deniz Barut en son ATV'de Destan dizisinde Ulu Ece rolünü oynamıştı.
TARİHTE İSMİHAN SULTAN VAR MIDIR?
Kuruluş Osman'da yer alan İsmihan Sultan'ın Selçuklu Sultanı Alaaddin'in validesi olduğu görülmekte.