Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.12.2022 12:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2022 12:01
    ABONE OL

    ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ 2023 || Asgari ücret toplantıları ne zaman? Asgari Ücret görüşmesi bugün mü?

    Brüt ve net yeni asgari ücret tutarı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına gözler çevrildi. Bakan Bilgin, asgari ücret için görüşmelere başlıyor.

    takvim.com.tr
    ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ 2023

    Brüt ve net yeni asgari ücret tutarı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına gözler çevrildi. Bakan Bilgin, asgari ücret için görüşmelere başlıyor.

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Asgari ücret zam gelişmeleri büyük bir merakla araştırılıyor. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu açıklamaları yaptı;

    "Ekim ayı itibarıyla şu anda 15 puanlık bir fark söz konusudur. Ama kasım ve aralık aylarının enflasyonunun belirlenmesiyle birlikte 15 ile-20 puanlık bir enflasyon beklentisi de mevcuttur. Yani toplamda son 6 aylık yüzde 30 ile yüzde 35'lik bir enflasyon beklentisi mevcuttur.Yine Merkez Bankası beklenti anketine göre son olarak 65'ten 68'e yükseltildi sene sonu enflasyonu. Ancak piyasa analistlerine göre sene sonu enflasyonu yüzde 70 ile 75 civarında gerçekleşecektir.Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde hem sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları hem de Bakan Bilgin'in açıklamaları üzerine asgari ücretliye en az yüzde 40 bir artış yapılacaktır."

    "Yüzde 40'lık bir artış 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45'lik bir artış 7 bin 975 TL'ye asgari ücreti yükseltir. Piyasadaki bazı yorumcular ve ekonomistlerin yapmış olduğu 9 bin 500-10 bin, 11 bin gibi asgari ücret rakamları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor."

        ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

        Asgari ücret zammı için Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları bekleniyor. İlk görüşme için takvim belirlenecek. Bakan Bilgin, perşembe günü TÜRK- İŞ ve TİSK ile görüşecek.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir." ifadelerine yer verildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Göktaş’ın sırdaşı her şeyi anlattı
        Haberler Güncel ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ 2023 || Asgari ücret toplantıları ne zaman? Asgari Ücret görüşmesi bugün mü?
            SON DAKİKA