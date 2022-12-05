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    • 06.12.2022 01:26
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    • 06.12.2022 01:29
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    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2023 yılında istihdam edilecek sağlık personeli sayısı belli oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı belli oldu.

    AA
    27 bin sağlık personeli istihdam edilecek

    Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.



    1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
    Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
        27 bin sağlık personeli istihdam edilecek
        Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2023 yılında istihdam edilecek sağlık personeli sayısı belli oldu
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