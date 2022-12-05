Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekine aldığı Hacer Foggo'nun skandalları ortaya çıktı! TSK'ya iftira FETÖ'ye destek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de gerçekleştirdiği 8 saatlik kayboluş ve İngiltere'den yaptığı 'para buldum' söyleminin ardından planladığı 'vizyon' toplantısı tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİNDE KİMLER YER ALDI?

Kılıçdaroğlu 3 Aralık kadrosunda şu isimler yer aldı;

Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı Jeremy Rifkin, Faik Öztrak'ın otel odalarında IMF ile görüşen ekibinde yer alan Refet Gürkaynak, zaman zaman hükümete parmak sallayan Daron Acemoğlu, ve ABD'nin fonladığı dernekle 'insan hakları savunuculuğu' yapan Hacer Foggo ile yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinden rahatsız olan Hakan Kara yer aldı.

JEREMY RIFKIN PATLADI

Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'ye yakın isimlerin en çok parlattığı isimlerden ABD'li Jeremy Rifkin uzunca İngilizce bir sunum yaparken katılımcılara çeviri kulaklığı dağıtılmaması partilerin tepkisine neden olurken Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğu da anlamadı.

HACER FOGGO'NUN SKANDAL PAYLAŞIMLARI

Öte yandan Rifkin'in Rockefeller tarafından fonlandığı ortaya çıkarken Kılıçdaroğlu'nun ekibindeki Hacer Foggo'nun skandalları da gün yüzüne çıktı.

Foggo'nun, terör örgütü PKK'ya yönelik 2015 yılında gerçekleştirilen hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" iftirası attığı ortaya çıktı.