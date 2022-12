Duha Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve cüz içerisinde yer alıyor? Duha Suresi meali, Arapça -Türkçe okunuşu!

DUHA SURESİ TEFSİRİ

Duha Suresi Arapça olarak okunabileceği gibi Türkçe anlamı üzerinden de okunabilir. Aynı zamanda okurken abdest almak surenin etkisini artıran bir konudur. Eğer ezberden okumak düşünülüyor ise kişiler abdest almak zorunda değildir. Fakat Kur'an-ı Kerim'den okunacak ise mutlaka Duha Suresi için abdest alınması gerekir.

Duha Suresi Kur'an'da 30. Cüz içerisinde yer alır. Sayfa sayısı ise 596'dır. Bu sure her okunduğunda kişinin tüm sıkıntıları en aza iner. Maneviyatında ve itikadında artışlar gerçekleşir. Surede anlatılan her bilgi Müslümanların hayatına uygulaması gereken önemli konulardır. Aynı zamanda tüm Müslümanların Kur'an'ın emir ve yasaklarına uymaları gerektiği üzerinde durulur.

DUHA SURESİ FAZİLETLERİ

11 ayet olarak gönderilen Duha Suresi tek sayfalık bir suredir. Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed ile alay etmiştir. Peygamberin üzülmesine neden olacak davranışlarda bulunmuşlardır. Hz. Muhammed'i teselli etmek için de bu sure gönderilmiştir.

Kişiler Duha Suresini okumayı kendilerine alışkanlık haline getirdiklerinde hem maddi hem de manevi sıkıntıları azalır. Kişilerin itikadı artar ve daha güçlü bir kişi durumuna gelir. Bu sureyi okuyan kişiler asıl evlerinin dünyadan çok ahiret olduğunu anlamaya başlarlar. Bu kişilerde sabır artar