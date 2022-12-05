Acı haber geldi! Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy trafik kazası mı geçirdi?

Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda aat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
HAYDAR ULUSOY KİMDİR?
Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazası sonrası 73 yaşında hayatını kaybetti. Haydar Ulusoy'un emekli albay olduğu biliniyordu.