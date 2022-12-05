Acı haber geldi! Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy trafik kazası mı geçirdi?

2001 yılında "Elite Model Look" adli güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 2003 yılında Miss Turkey 2003 (Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması)'da ikinci olmuştur. 2003 yılında o yıl Panama'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil etti. Cengiz Abazoğlu defilesi ile mankenliğe başladı. Uğurkan Erez ile tanıştı ve onun ajansına geçti. Modacılardan Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu ve Gamze Saraçoğlu gibi; firmalardan ise Beymen, Vakko, İpekyol, Roman, Mavi Jeans, Mudo, Harvey Nichols ve Mango gibi firmalar adına defilelere çıkmıştır.