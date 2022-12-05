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    • 05.12.2022 15:30
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    Acı haber geldi! Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy trafik kazası mı geçirdi?

    Oyuncu ve manken Özge Ulusoy’un babası hayatını kaybetti. Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren, Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Haydar Ulusoy vefat mı etti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Acı haber geldi! Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy trafik kazası mı geçirdi?

    Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda aat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

    Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

    HAYDAR ULUSOY KİMDİR?

    Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazası sonrası 73 yaşında hayatını kaybetti. Haydar Ulusoy'un emekli albay olduğu biliniyordu.

        Emekli olduktan sonra avukatlık yapıldığı bilgisine ulaşılan Haydar Ulusoy'un cenaze töreni cenaze töreni 5 Aralık'ta Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek. Ardından İstanbul'da toprağa verilecek.

        ÖZGE ULUSOY KİMDİR?

        28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İzmirli bir ailenin en küçük çocuğudur. Annesi Armağan Ulusoy Ankara'da bir zamanlar ilçe belediye başkanlığı yapmıştır, babası Haydar Ulusoy ise emekli askerî hâkim albaydır. İlkokuldan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümünde ortaokul ve liseyi okumuştur. Üniversitenin de iki senesini burada okuduktan sonra İstanbul'a giderek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçti. Sonra son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yonetimi Bölümü'nde de okuyarak 2007 yılında mezun oldu.

        2001 yılında "Elite Model Look" adli güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 2003 yılında Miss Turkey 2003 (Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması)'da ikinci olmuştur. 2003 yılında o yıl Panama'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil etti. Cengiz Abazoğlu defilesi ile mankenliğe başladı. Uğurkan Erez ile tanıştı ve onun ajansına geçti. Modacılardan Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu ve Gamze Saraçoğlu gibi; firmalardan ise Beymen, Vakko, İpekyol, Roman, Mavi Jeans, Mudo, Harvey Nichols ve Mango gibi firmalar adına defilelere çıkmıştır.

            2006'de Arka Sokaklar adlı polisiye dizisinin ilk sezonunda rol aldı. 2007'de FOX TV kanalında yayınlanan "Senin Uğruna" dizisinde Rafet El Roman'la oynadı. 2008 yılında Arka Sokaklar dizisine tekrar döndü. 2010 yılında Star TV'nin Ateşe Yürümek adlı dizisinde rol aldı. 2011 yılında ise ilk sinema filminde oynadı.

            Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı yarışmada Ünlüler Grubu'nda 2 Nisan 2011 tarihinden 6 Haziran 2011 tarihine kadar Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmış ve yarışmaya beşinci olarak veda etmiştir. Hemen ardından "Bugün Ne Giysem?" yarışmasında yarışmacıları podyuma hazırlama işini üstlendi. Özge Ulusoy katıldığı, 2011 yılının yazında başlayan "Yok Böyle Dans" yarışmasının finali 9 Ocak 2012 tarihinde yapıldı ve birinciliği kazandı. 4 Haziran 2010 tarihinde Yapımcı Ferruh Taşdemir ile evlendi. 29 temmuz 2010 tarihinde boşandılar.
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