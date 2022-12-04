Necip Hablemitoğlu suikastında 30 bin dolarlık mektup! FETÖ suikasti iddianamesinde çarpıcı detaylar

"Bir gün Enver Altaylı'nın yanına gittim. Ekonomik olarak sıkıntıda olduğumu, oğlumun eğitim hayatını tamamlayabilmesi için paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. 'Ne kadar ihtiyacın var' diye sordu. Ben de '30 bin dolara ihtiyacım var' dedim. O da bana 'Tamam, ben halletmeye çalışacağım' dedi. Kamil Yüceloral ile araları bozuktu. Ben de kendisine 'Çok samimiyim, yakın arkadaşım olur' dedim. 'O zaman o gerizekalıya söyle (Gülen'i kastederek) Hocayla (FETÖ) ilgili olumsuz yazılar yazıyormuş, bu tarz şeyler yapmayacağına dair özür nitelikli kendi el yazısıyla bir mektup yazsın, imzalasın, sen de bana getir. Hatta yazmazsa sen kendi el yazınla yaz, imzala yine de bana getir. Ben de senin sorununu çözeceğim' dedi. İstanbul'a Yüceloral'ın yanına gittim, 'Bir arkadaşım istiyor' diyerek 'Başın da ağrımasın' şeklinde belirterek Altaylı'nın istediği özür içerikli yazıyı Yüceloral'a yazdırıp, imzalattırdım. Aldığım bu yazılı belgeyi Altaylı'ya verdim. Hatta Altaylı'ya yaptığım görüşmeyi ses kaydına aldığımı söylemiştim. Ancak bu yalandı. Çünkü o tarihte ses kaydı yapacak cihazım yoktu. Altaylı da bana bu işin karşılığında N.A aracılığıyla 30 bin dolar para verdi."

'DEVLET GÖREVİ DENDİ'

Savcılık makamına konuya ilişkin ifade veren Yüceloral ise Köstem'i 1981-1982 yıllarından itibaren tanıdığını belirterek, söz konusu mektubun özür içerikli olmadığı öne sürdü: "Köstem, Irak'ta Özel Kuvvetler Komutanlığı'na çalıştığını söylemişti. Devlete çalıştığından kendisine sempatim vardı. Ar2a ara kendisiyle görüşmelerim olurdu. Bir gün arayarak 'Abi çok acil seninle görüşmem gerekiyor, devletle ilgili çok önemli bir konu var diyerek yanıma geldi. Devlet adına Amerika'ya Gülen'in (FETÖ) yanına gideceğini ve ona devletin çok gizli bir mesajını ileteceğini söyleyerek, benden Gülen'in (FETÖ) kendisini kabul edebilmesi için bir mektup yazmamı istedi. Önce buna karşı çıktım. 1997 yılından bu yana Nurettin Veren'in itirafları sonrası Gülen'in hiçbir hareketini onaylamıyordum. Ama devlet görevi diyerek Köstem'in ısrarcı olması nedeniyle onun istediği tarzda bir mektubu kendi el yazımla yazmak durumunda kaldım."