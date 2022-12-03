Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken üçlü muhtıra maddelerinni ısrarlı takibini sürdürüyor. Terör örgütü PKK/KCK üyesi Mahmut Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı.
İSVEÇ, PKK ÜYESİ TAT'I TÜRKİYE'YE İADE ETTİ! VİDEO İZLE
Bir süre önce İsveç'te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye'ye gönderildi.
Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.
Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın, bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulacağı öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR
PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İSVEÇ'TEN TERÖRE KARŞI İLK ADIM: 100'DEN FAZLA TALEP REDDEDİLDİ!
İsveç, NATO üyeliği için terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cülerin iadesi konusunda atılacak adımları iki ayrı başlıkta ele alıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.
FETÖ'CÜLERE İDARİ İŞLEM
Gerek İsveç'in mevzuatı nedeniyle gerekse uluslararası düzeyde terör örgütü olarak tanımlanmadığı için FETÖ'cülere suç örgütü üzerinden adli ve idari işlem yapılabilecek. FETÖ'cülerin illegal para trafiği, yalan beyanda bulunma, sahte pasaport kullanma gibi suçları yakın takibe alınacak. Böylece FETÖ mensupları da bu suçlar bağlamında yakın takibe alınacak, sınır dışı edilebilecek.