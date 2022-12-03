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    • 03.12.2022 08:18
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    • 03.12.2022 08:44
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    İsveç, terör örgütü PKK üyesi Mahmut TatTürkiye'ye iade etti

    Son dakika haberi! İsveç, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti. İsveç, son dönemde 100'den fazla PKK terör örgütü mensubunun siyasi sığınma talebini reddetmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İsveç, PKK üyesi Tat’ı Türkiye’ye iade etti!

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken üçlü muhtıra maddelerinni ısrarlı takibini sürdürüyor. Terör örgütü PKK/KCK üyesi Mahmut Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı.

    İSVEÇ, PKK ÜYESİ TAT'I TÜRKİYE'YE İADE ETTİ! VİDEO İZLE

    Bir süre önce İsveç'te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye'ye gönderildi.

    Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

    Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın, bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulacağı öğrenildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR
    PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    İSVEÇ'TEN TERÖRE KARŞI İLK ADIM: 100'DEN FAZLA TALEP REDDEDİLDİ!
    İsveç, NATO üyeliği için terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cülerin iadesi konusunda atılacak adımları iki ayrı başlıkta ele alıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.

    FETÖ'CÜLERE İDARİ İŞLEM
    Gerek İsveç'in mevzuatı nedeniyle gerekse uluslararası düzeyde terör örgütü olarak tanımlanmadığı için FETÖ'cülere suç örgütü üzerinden adli ve idari işlem yapılabilecek. FETÖ'cülerin illegal para trafiği, yalan beyanda bulunma, sahte pasaport kullanma gibi suçları yakın takibe alınacak. Böylece FETÖ mensupları da bu suçlar bağlamında yakın takibe alınacak, sınır dışı edilebilecek.

        100 PKK'LI REDDEDİLDİ
        İsveç'te yapılan anayasa değişikliği ile 1 Ocak'tan itibaren terör propagandası yapmak suç kapsamına alınacak. İsveç, son dönemde 100'den fazla PKK terör örgütü mensubunun siyasi sığınma talebini reddetti. Suça karışan terör örgütü sempatizanları ülkeden sınır dışı edilecek, vizeleri uzatılmayacak. Buna rağmen Ankara, somut ilerleme görmek istediğini her ülkedeki muhataplarına resmen bildirdi. Ankara, suçluların iadesi, terör varlıklarının dondurulması gibi konularda da somut adım beklentisini dile getiriyor.

        HAVA OLUMLU YÖNDE DEĞİŞİYOR
        Finlandiya'nın, İsveç'e göre teröre destek konusunda daha olumlu bir durumda olduğu kaydedilirken İsveç'in de yeni hükümetle birlikte, mutabakat muhtırası şartlarını yerine getirmek konusunda istekli olduğu belirtiliyor. İsveç'te yapılan anayasa değişikliği ile 1 Ocak'tan itibaren terör propagandası yapmak suç kapsamına alınacak. Halihazırda, PKK terör örgütü üyeleri İsveç yasalarına göre suç işlemedikleri sürece haklarında takibat yapılamıyor. Bu durumun yılbaşından itibaren değişmesi bekleniyor.

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