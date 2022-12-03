Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİNDEN BATI ŞERİA'DAKİ ŞİDDET OLAYLARINA KINAMA

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria'da artan şiddet olayları için bir kınama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açklamada, "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz.

Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz.

Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

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