Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da 12 milyarlık açılış yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni için Şanlıurfa'ya gidecek. Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.