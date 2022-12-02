Düzce'de deprem mi oldu son dakika? 2 Aralık AFAD KANDİLLİ Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Düzce artçı deprem listesi!

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre, Düzce'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli tarafından veriler paylaşıldı. Düzce'de deprem mi oldu son dakika? AFAD KANDİLLİ Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Düzce artçı deprem listesi!