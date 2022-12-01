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    • 01.12.2022 09:42
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    ATV Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut diziye damgasını vurdu! Deniz Barut kimdir? Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir?

    Kuruluş Osman, yeni sezonda da transferlerine devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği yapıma ünlü oyuncu Deniz Barut da dahil oldu. İşte Deniz Barut ve İsmihan Sultan hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir?

    ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da yer alan İsmihan Sultan büyük ilgi çekti. Tarihte İsmihan Sultan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, İsmihan Sultan kimdir? İsmihan Sultan tarihte kimdir? İşte merak edilenler...

    KURULUŞ OSMAN İSMİHAN SULTAN KİMDİR?

    Kuruluş Osman 105. bölümden diziye Deniz Barut dahil oldu. Deniz Barut, İsmihan Sultan'ı oynayacak. Deniz Barut en son ATV'de Destan dizisinde Ulu Ece rolünü oynamıştı.

    TARİHTE İSMİHAN SULTAN VAR MIDIR?

    Kuruluş Osman'da yer alan İsmihan Sultan'ın Selçuklu Sultanı Alaaddin'in validesi olduğu görülmekte.

        DENİZ BARUT KİMDİR?

        29 Mart 1983 tarihinde Denizliİ'de dünyaya gelen Deniz Barut, ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Deniz Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun olmuştur.

        Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer alan Barut, 1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. olmuştur. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul''a gelen Deniz Barut, Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi almıştır.

        Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yapan Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; 'Kaybolan Yıllar', 'Anneler ile Kızları', 'Elde Var Hayat', 'Lale Devri', 'Kara Para Aşk', 'Son Çıkış', 'Hayatımın Aşkı', 'Avlu', 'Sol Yanım' dizilerinde, 'Sesinde Aşk Var', 'Baba Parası' yapımlarında rol almıştır.

        2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey veUzay adında iki erkek çocuğu vardır.

        TARİHTE ESMEHAN SULTAN KİMDİR?

        Esmehan Sultan, 1545 yılında Manisa Sarayı'nda dünyaya geldi. 1564 yılında Sokullu Mehmed Paşa ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu. Bunlar İbrahim Han ve Gülruh Sultan'dır. Bir yıl sonra Semiz Ali Paşa öldü ve eşi Sadrazam oldu. Artık her ikisi de güçlü ve etkili oldu. Eylül 1566'de, Dedesi I. Süleyman'ın ölümü üzerine annesi ve kardeşleriyle birlikte İstanbul'a geldi. Babasının saltanatında devlette söz sahipliği Esmehan Sultan'ın eşi Sokullu Mehmed Paşa'ya geçti ve bu nedenle Esmehan da büyük bir nüfûza ve güce sahip oldu. Devlet işlerine karıştığı bilinmemektedir, ama muhtemelen bunu validesi Nurbanu Sultan'a ve zevci Sokullu Mehmed Paşa'ya bıraktı ve karışmadı.

        1574'te babası öldü ve yerine kardeşi III. Murad tahta çıktı. Esmehan Sultan annesi gibi III.Murad'ın hasekisi Safiye Sultan'ı hiç sevmezdi. Bu nedenle Safiye'den kurtulmak ister. Bazı kaynaklara göre III.Murad'a Safiye Sultan'dan sonra ilk sunulan cariye Esmehan Sultan tarafından gönderilmiştir. 1579 yılında eşi Sokullu Mehmed Paşa'nın öldürülmesinden sonra dul kaldı. İlk zevcinin ölümünden sonra Özdemiroğlu Osman Paşa ile evlenmek istedi, ama o bir nedenle istemedi. Sonra Esmehan Sultan ya Budin valisi Kalaylıkoz Ali Paşa ya da Nişancı Feridun Paşa ile evlendi. 1585 yılında İstanbul'da bir doğum yaparken öldü ve dünyaya gelen bebek kırk gün sonra öldü.

        ESMEHAN SULTAN'IN HAYIR İŞLERİ

        1571'de ilk eşinin adına Mimar Sinan'a bir câmii yaptırdı. (Sokullu Mehmed Paşa Camii (Kadırga)) ve Sokullu Mehmed Paşa'nın ölümünden sonra onun adına bir çeşme yaptırtmıştır. Mankalya'da Esmehan Sultan'ın adıyla hayır faaliyetleri yürüten vakfı 7 adet sıbyan mektebi, 3 adet han, 300 dükkân, 1 küçük bedesten, 1 küçük hamam inşa etti. Mankalya'daki Esmehan Sultan Camii'de onun vakfı tarafından1575 senesinde tamamlandı. Günümüzde Romanya'daki en eski câmiidir ve hâlen Türk ve Tatar kökenli yaklaşık 800 aileden oluşan bir cemaati vardır.

        İSMİHAN SULTAN ÇOCUKLAR

        İbrahim Han (1565-1621): Sokullu Mehmed Paşa'nın oğlu olduğu için Sokullu İbrahim olarak, Esmehan Sultan'ın oğlu oldu için ise Sultanzâde İbrahim olarak bilinirdi. 1565'te İstanbul'da dünyaya geldi. Budin valisi olarak görev yaptığı bilinmektedir. 1621 senesinde öldü ve Eyüp Sultan Camii'nde babasının yanına gömüldü.

        Gülruh Sultan: Hakkında çok bilgi yoktur, ama o zamanın şeyhülislamının oğluyla evlendiği bilinmektedir. Annesi sultan (padişah kızı) olduğu için "Hanım Sultan" unvanı almıştı.

        Sultanzâde Mahmut (1585): Esmehan Sultan'ın ve onun ikinci zevcinin oğludur, annesi onun doğumundan sonra öldü. Annesinin ölümünden kırk gün sonra küçük yaşta öldü.
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            Haberler Güncel ATV Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut diziye damgasını vurdu! Deniz Barut kimdir? Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir?
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