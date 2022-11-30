Son dakika deprem aramaları için Kandilli ve AFAD yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen deprem listesi yayınlanıyor. Vatandaşlar bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için takvim.com.tr'yi takip edebilir. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli AFAD Türkiye son depremler listesi haberimizde...
⛔DEPREM Mİ OLDU?
AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.
↔KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
⛔AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberlerİ ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi!
⛔TÜRKİYE DEPREM KUŞAKLARI
a) Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı
Van Gölü'nün kuzeyinden itibaren Erzincan, Tokat, Amasya, Gerede, Bolu, Adapazarı, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nden, Saros Körfezi'ne kadar uzanır. Bu kuşağa Kuzey Anadolu Fay Hattı da denir. Ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü kuşak burasıdır. İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Çankırı, Niksar, Erbaa, Erzincan, Erzurum, Pasinler bu kuşak üzerinde yer alır.