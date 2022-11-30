Kuruluş Osman, yeni sezonda da transferlerine devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği yapıma ünlü oyuncu Deniz Barut da dahil oldu. İşte Deniz Barut ve İsmihan Sultan hakkında tüm merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN İSMİHAN SULTAN KİMDİR?
Kuruluş Osman 105. bölümden diziye Deniz Barut dahil olacak. Deniz Barut, İsmihan Sultan'ı oynayacak. Deniz Barut en son ATV'de Destan dizisinde Ulu Ece rolünü oynamıştı.
TARİHTE İSMİHAN SULTAN VAR MIDIR?
Kuruluş Osman'da yer alan İsmihan Sultan'ın Selçuklu Sultanı Alaaddin'in validesi olduğu görülmekte.