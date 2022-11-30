Asgari Ücret görüşmesi bugün mü? ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ 2023 || Asgari ücret toplantıları ne zaman?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zam gelişmeleri büyük bir merakla araştırılıyor. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu açıklamaları yaptı;

"Ekim ayı itibarıyla şu anda 15 puanlık bir fark söz konusudur. Ama kasım ve aralık aylarının enflasyonunun belirlenmesiyle birlikte 15 ile-20 puanlık bir enflasyon beklentisi de mevcuttur. Yani toplamda son 6 aylık yüzde 30 ile yüzde 35'lik bir enflasyon beklentisi mevcuttur.Yine Merkez Bankası beklenti anketine göre son olarak 65'ten 68'e yükseltildi sene sonu enflasyonu. Ancak piyasa analistlerine göre sene sonu enflasyonu yüzde 70 ile 75 civarında gerçekleşecektir.Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde hem sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları hem de Bakan Bilgin'in açıklamaları üzerine asgari ücretliye en az yüzde 40 bir artış yapılacaktır."