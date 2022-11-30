50-D nedir? Bakan Bilgin'den sözleşmeli kadro kapsamı açıklaması! 50-D'liler sözleşmeli kadroya dahil edildi mi?

50-D SORUNU NEDİR?

Akademik kadrolar ile ilgili Ocak 2018'de yapılan düzenleme 50 D sorununu gündeme getirdi. Sözü geçen düzenlemenin ardından üniversitelere gönderilen genelgede yer alan "01.01.2018 tarihinden önce 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yeniden atanması haricinde 01.01.2018 itibarıyla 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında atama yapılmaması" ifadesi, araştırma görevlisi atamalarının hepsinin 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 50/D statüsüne göre yapılmasını mecbur kılıyordu. Bu da araştırma görevliliği kadrolarının lisansüstü eğitim süresince geçerli olması anlamına geliyor. Araştırma görevliliği için kadro bekleyen ya da 50 d kadrosuyla görevde olan öğrenciler, kendileri ile aynı işi yapmakta olan diğer kadro sahipleri (33/A ) ile benzer haklara sahip olabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor.