Duha Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve cüz içerisinde yer alıyor? Duha Suresi meali, Arapça -Türkçe okunuşu!

Duha Suresi OKU! Duha duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı seçenekleri gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Duha Suresi meali, Arapça -Türkçe okunuşu!
Duha Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1-3. Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
4. Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ.
5. Ve le sevfe yu'tîke rabbuke fe terdâ.
6. E lem yecidke yetîmen fe âvâ.
7. Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
8. Ve vecedeke âilen fe agnâ.
9. Fe emmâl yetîme fe lâ takher.
10. Ve emmâs sâile fe lâ tenher.
11. Ve emmâ bi ni'meti rabbike fe haddis.
DUHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Andolsun kuşluk vaktine
2- ve dindiği zaman o geceye ki,
3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
5- İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
10- El açıp isteyeni de azarlama!
11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!