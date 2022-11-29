EVRAK ALMA BİTİŞ TARİHİNDEN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR?

Askerlik sevk belgesi, sevk tarihinden 10 gün öncesinde erişime açılır ve er tarafından teslim alınır.



Sınıflandırılan yükümlüler Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen, celp ve sevk duyurusunda belirtilen tarihlerde silahaltına alınır.



Askerlik yerleri açıklanan asker adayları belirtilen tarihte birliklerine teslim olurlar. Sevkini yaptıran adaylar kendisine tanınan yol süresi içinde birliğine teslim olur. 800 (dahil) kilometreye kadar olan mesafeler için bir gün, 800 kilometreden daha fazla mesafeler için iki gün yol süresi verilir.