SON DAKİKA | MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur adliyeye sevk edildi

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ | VİDEO İZLE
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.
*DHKP/C sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
MİT Başkanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu yurt dışına çıkma arayışındayken yakalanan terörist Matur'un İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Matur, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.
İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan