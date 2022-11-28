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    • 28.11.2022 22:09
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    • 28.11.2022 22:09
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    POMEM sonuçları AÇIKLANDI! 29. dönem pau.edu.tr SONUÇ SORGULAMA ekranı || POMEM mülakatı ne zaman?

    Polis Akademisi Başkanlığı, 29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarını erişime açtı.Lisans mezunu 55.072 erkek ile 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplam 103.472 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.Peki, POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar? POMEM mülakatı ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    POMEM sonuçları AÇIKLANDI!

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

    29. DÖNEM POMEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    POMEM SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracak. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacak.

        2022 POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        POMEM başvuru sonuçları sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr sayfasından ilan edilecek. Ön başvuru sonuçları açıklandığı zaman adaylar e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecekler.

        POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

        Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

        Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

        a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

        b) Kendisinden istenileni kavrama,

        c) Özgüveni,

        ç) İfade etme yeteneği,

        d) Beden dilini kullanma becerisi,

        olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
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        Haberler Güncel POMEM sonuçları AÇIKLANDI! 29. dönem pau.edu.tr SONUÇ SORGULAMA ekranı || POMEM mülakatı ne zaman?
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