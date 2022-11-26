Son dakika: CHP-HDPKK kirli işbirliği! 74 belediyede 88 soruşturma! Bakan Soylu: Mersin'de kırsal terörist kaydı var

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ankara'da belediyelerde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 74 belediyede 88 soruşturmanın yürütüldüğünü belirtirken, dosyaların siyasi saikle açıldığını iddialarını rakamlarla yalanladı.
PKK TEMİZLİĞİ YAPTIK
İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Onlarca ülkede FETÖ terör örgütlerinin okullarının kapatılması için devlet topyekün mücadele ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ temizliği yaptık, yargıda, poliste, eğitimde neredeyse kamu kuruluşlarında FETÖ temizliği yaptık. En küçük belediye birimlerine kadar PKK temizliği yaptık. Belediyeler yerel hizmet birimleridir. Hem insan kaynağına hem mali imkanlarına temas eden alanlar olduğu için belediyeler terör örgütlerinin sızmak istediği alanlardır.
SORUMLULUĞUZ VAR
Anayasanın 127. maddesinde diyor ki görevleriyle ilgili soruşturma açılan kişiyi İçişleri Bakanlığı uzaklaştırabilir.2. yasal dayanağımız ise belediye kanununun 55. maddesidir. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Belediyenin işlemleri hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.
İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili sorumluluğu vardır. MASAK uzmanlarıyla da soruşturmalarımızı elbette ki yapıyoruz.
Soruşturma 5 şekilde başlar. Birincisi vatandaşların ihbarı, ikincisi savcılığın soruşturması, üçüncüsü olağan kontrollerde, dördüncü olarak kamuoyuna yansıyan Haberler üzerine, beşinci de bakanlık tarafından res'en soruşturma başlatılır.
74 BELEDİYEDE 88 SORUŞTURMA
2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bu soruşturmalardan 79'u tamamlanmış, 42 ön inceleme, 19 araştırma, 33 tevdii raporu, 2 inceleme, 3 form inceleme raporu düzenlenmiştir. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir.
SİYASİ İÇERİK YALANI
Zaman zaman muhalefet partileri tarafından özellikle müfettiş gönderildiği, bu yolla baskı oluşturulduğu iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddianın mesnetsiz olduğunu, tamamen de siyasi içerik taşıdığını, aslında devletin, aslında denetim mekanizmalarını etkisizleştirmeyi hedef aldığını veya soruşturma sonucundaki yolsuzlukların aslında siyasi saiklerle ortaya konulduğunu ifade edebilmek için maalesef söylenen gerçekle ilgisi olmayan iddialardır.
FETÖROMAN DOSYASI
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarıyla hedef gösterdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
"GELENEKSEL BİR İFTİRA VE YALAN SİYASETİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Bakan Soylu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kolluk kuvvetlerini hedef alan uyuşturucu iddiasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Ana muhalefet lideri maalesef hezeyanlar içerisinde. Siyasetini iftira ve yalana dayandıran bir anlayış söz konusu. Geleneksel bir iftira ve yalan siyasetiyle, dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim." ifadelerini kullandı.