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    • 25.11.2022 08:03
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    SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli AFAD Türkiye son dakika depremler listesi!

    Son dakika deprem haberleri! Son depremler, günün ilk saatleriyle birlikte sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli AFAD Türkiye son dakika depremler listesi!

    takvim.com.tr
    SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce deprem mi oldu?

    Son dakika deprem aramaları için Kandilli ve AFAD yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen deprem listesi yayınlanıyor. Vatandaşlar bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için takvim.com.tr'yi takip edebilir. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli AFAD Türkiye son depremler listesi haberimizde...

    DEPREM Mİ OLDU?
    AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

    Düzce deprem anı EN NET GÖRÜNTÜSÜ izle! Korku dolu anlar kamerada

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberlerİ ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi!

    AFAD SON DEPLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    TÜRKİYE DEPREM KUŞAKLARI

    a) Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı

    Van Gölü'nün kuzeyinden itibaren Erzincan, Tokat, Amasya, Gerede, Bolu, Adapazarı, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nden, Saros Körfezi'ne kadar uzanır. Bu kuşağa Kuzey Anadolu Fay Hattı da denir. Ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü kuşak burasıdır. İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Çankırı, Niksar, Erbaa, Erzincan, Erzurum, Pasinler bu kuşak üzerinde yer alır.

        b) Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı

        Van Gölü çevresinden başlayarak Güneydoğu Torosları takip eder ve iskenderun Körfezi'ne kadar uzanır. Muş, Varto, Elazığ, Malatya, Elbistan, Kahramanmaraş, Adana, İskenderun bu kuşak üzerinde yer alır.

        c) Batı Anadolu Deprem Kuşağı

        Ege Bölgesi'nde yer alan çöküntü alanlarını kaplayan bu kuşak, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes ovaları ile Burdur, Uşak, Kütahya civarını içine alır.

        Deprem Riski Az Olan Bölgeler

        Bu üç fay kuşağının dışında kalan Tuz Gölü ve Konya çevresi, Antalya – Mersin arası, Ergene Havzası, Ş.Urfa ve Mardin çevresi deprem tehlikelerinin az olduğu yerlerdir.
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        Haberler Güncel SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli AFAD Türkiye son dakika depremler listesi!
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