Konya barınak katliamı videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Konya barınak olayı nedir? Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI?

Milyonlarca kullanıcının tepki gösterdiği durum bir anda sosyal medya uygulaması olan Twitter'da en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yükseldi. Çok sayıda ünlü ismin de tepki gösterdiği olay sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.