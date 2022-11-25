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    • 25.11.2022 10:05
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    Konya barınak katliamı videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Konya barınak olayı nedir? Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI?

    Konya'da çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Barınakta çekilen videoda bir köpek kafasına kürekle vurularak öldürüldü. Çok sayıda ünlü ismin de tepki gösterdiği olay sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Peki, Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Konya barınak olayı nedir?

    Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çekilen görüntüler hakkında açıklama geldi. Peki, Konya barınak olayı nedir? Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI? İşte merak edilenler!

    Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Konya köpek barınağında dehşete düşüren görüntüler infial yarattı

    Milyonlarca kullanıcının tepki gösterdiği durum bir anda sosyal medya uygulaması olan Twitter'da en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yükseldi. Çok sayıda ünlü ismin de tepki gösterdiği olay sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

        KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

        Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Belediye söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır.

        Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

        GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

        Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu şube müdürünün görevden uzaklaştırılması ve olaya karışan işçilerin iş akdininin feshedilmesine ilişkin alınan kararı paylaştı. Sosyal medyada duyurulan karar, "Medyada yayınlanan görüntülerle ilgili sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesiyle paylaşıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından barınakta Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından inceleme başlatıldı.

        TEPKİLER KARŞILIK BULDU
        Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara sert bir dille tepki göstererek bu saldırıyı gerçekleştirenler için harekete geçilmesi talebinde bulundu.

        Sorumlular hakkında Büyükşehir Belediyesi ve savcılık tarafından harekete geçilmesiyle bir nebze olsun yürekler ferahladı.
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        Haberler Güncel Konya barınak katliamı videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Konya barınak olayı nedir? Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI?
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