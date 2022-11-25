Konya barınak katliamı videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Konya barınak olayı nedir? Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI?

Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çekilen görüntüler hakkında açıklama geldi. Peki, Konya barınak olayı nedir? Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI? İşte merak edilenler!
Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Milyonlarca kullanıcının tepki gösterdiği durum bir anda sosyal medya uygulaması olan Twitter'da en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yükseldi. Çok sayıda ünlü ismin de tepki gösterdiği olay sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.