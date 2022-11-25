Başkan Erdoğan Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü bugün trafiğe açıyor!

Başkan Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü bugün hizmete açıyor. Erdoğan ayrıca, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin de açılışını yapacak.