6'lı masada Kılıçdaroğlu kavgası! CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'e Yavuz Ağıralioğlu çağrısı: "Çekin kulağını"

6'lı masanın aday çıkmazı Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partiyi birbirine soktu. Geçtiğimiz hafta İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç sert yanıt vermişti. Son olarak bugün tek tekrar konuşan Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu..." demişti.
ALTAY'DAN AĞIRALİOĞLU KIZDIRACAK SÖZLER! VİDEO İZLE
Ağıralioğlu'nun açıklamalarına katıldığı canlı yayında cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız böyle şeylere takılmaz, bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.
6'LI MASAYI GÖKLERE ÇIKARDI
Açıklamalarına farklı bir boyut getiren Altay, "Bana sorsanız Temel Karamollaoğlu'nun kazanma şansı var mı diye ben yok demem ya da diğer genel başkanlar için denmemeli böyle bir şey. 6 liderin altısını da korumalıyız. Diğer partilerin kurmaylarından da bunu bekliyoruz." diyerek aday kavgası yapan 6'lı masayı göklere çıkardı.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU: BEN SEÇMENİN ENDİŞESİNİ DİLLENDİRİYORUM
Bugün Gelecek Partisi'ne yakın Karar TV'ye konuk olan Ağıralioğlu 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' söylemini sürdürdü.
Ben sağ seçmenin endişesini dile getiriyorum diyen Ağıralioğlu "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor. " ifadelerini kullanarak "Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum." ifadelerini kullandı.
Ağıralioğlu şunları söyledi;
"Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki; Acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım."
DEVLET DÜŞMANLARINA ÇITI ÇIKMAYAN ADAMLAR
Ağıralioğlu isim vermeden CHP'li Altay ve Özkoç'a "Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10'da birini devlet düşmanlarına söyleyemediler." ifadeleriyle yüklendi.
Ağıralioğlu şunları söyledi;
"Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bize demokrasi vaat edenlere bakın hele. Herkesin eli belinde. Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söylediklerinin 10'da 1'ini devlet düşmanlarına söyleyemediler. HDP'nin oyları var falan güzellemesinin arkasında 'soykırım var' diyenlere, 'devlet soykırım' yaptı diyenlere, 'devlet kimyasal silah kullanıyor' diyenlere, 'Türkiye narko devlet gibi davranıyor' diyenlere çıtı çıkmayanlar benim kaygımın üstüne atladılar. "
KAVGA NASIL BAŞLADI
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu,katıldığı bir programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna "Endişemiz var, evet." yanıtını verdi.
Daha sonra CHP kanadından sert bir yanıt geldi.