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    • 25.11.2022 07:03
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    • 25.11.2022 07:03
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    ALO 183 HATTI nedir, ne işe yarar, ne için kullanılır? 183 neyin numarası?

    Alo 183 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı numarasıdır. Peki ALO 183 HATTI nedir, ne işe yarar, ne için kullanılır? 183 neyin numarası?

    takvim.com.tr
    183 Neyin Numarası? ALO 183 Nedir, Ne İşe Yarar?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığı ile aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

    ALO 183 NEDİR NE İŞE YARAR

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığı ile aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

    ALO 183 HANGİ KURUMA AİTTİR

    Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıAlo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi.

        ALO 183 SOSYAL DESTEK HATTI NEDİR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığı ile aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermektedir.

        Alo 183 Hattına işaret dili bilen personel görevlendirilerek, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızla, 3G uyumlu telefonlar ile hafta içi 08:00 – 24:00 saatleri arasında, Cumartesi – Pazar günleri ise 08:00-17:00 saatleri arasında 0 549 381 0 183 nolu hat üzerinden görüntülü görüşme yapılabilmektedir.
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        Haberler Güncel ALO 183 HATTI nedir, ne işe yarar, ne için kullanılır? 183 neyin numarası?
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