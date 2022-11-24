Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından Türkiye, terörle mücadele kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde "Pençe-Kılıç" hava harekatı düzenledi.
Hava harekatının ardından terörün kökünü kazımaya kararlılık açıklaması yapan Başkan Erdoğan, harekat için sinyali verdi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine kara harekatı düzenleyip düzenlemeyeceği gündemdeki yerini korurken Ankara-Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleşti.
ANKARA-WASHİNGTON HATTINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki makamında ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bakanlığın Twitter'daki hesabından fotoğraf paylaşıldı.
SURİYE'YE 5. HAREKAT ÖNCESİ SON GELİŞMELER
Zamanlama açısından kritik bir görüşme çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hafta sonunda Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe-Kılıç Harekatı düzenlemesinin ardından Suriye'nin kuzeyine kara harekatı gündeme gelmişti.
Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik hava harekatına ilişkin ise ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir açıklama geldi. Suriye'deki gelişmelerin izlediği belirtilen Pentagon açıklamasında, gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılmıştı.
Öte yandan dün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi yaparak, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI SİNYALİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin Grup Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında olası kara harekatına ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur" diyen Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
"KARADAN DA TEPELERİNE BİNECEĞİZ"
"Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlığımız bugün daha güçlüdür. Sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır."
SURİYE'YE YENİ HAREKAT YOLDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik kara harekâtı sinyalini vermesinin ardından bölgede hazırlıklar başladı. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile TSK tarafından çevrelenen PKK/YPG'li teröristler Pençe- Kılıç Harekatı ile köşeye sıkıştırıldı.
Suriye'nin kuzeyinde daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtı düzenleyen TSK, Pençe Kılıç Harekâtı'nın kara bölümü başlarsa Suriye'nin kuzeyinde 5. kara harekâtını başlatmış olacak.