PKK/YPG'yi kara harekatı korkusu tutuşturdu! Amberin Zaman'ın aklamaya çalıştığı teröristbaşı Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Biden bize söz verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'ya düzenlediği icazet ziyareti esnasında görüşerek samimi pozlar verdiği FETÖ PKK sempatizanı Amberin Zaman, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operaslar sonrası terör örgütünü aklamak için operasyona soyundu.
KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRÜŞTÜĞÜ AMBERİN ZAMAN'DAN PKK/YPG'Yİ AKLAMA ÇABASI
Türkiye'nin sivilleri hedef alan örgüte yönelik düzenlediği operasyonun ardından PKK/YPG'nin sözde elebaşılarından Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin ile görüşen Zaman, Türkiye'yi karalayarak örgütün propaganda aparatlığını yaptı. Amberin Zaman, Al-monitor isimli operasyon merkezinde terör örgütü elebaşı ile yaptığı röportajı yayınladı. Zaman, terörist Mazlum Kobani'den "Kürt komutan" olarak bahsetti.
TERÖRİST ELEBAŞI PATRONLARINDAN YARDIM İSTEDİ
Amberin Zaman'la röportajında Türkiye'nin harekat öncesi ABD'ye bilgilendirme yapmadığını söyleyen terörist elebaşı, ABD'den yardım dilenmişti. Türkiye'nin düzenleyeceği olası kara harekatına karşı ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye "izin vermemesi"ni isteyen teröristbaşı, ABD'nin bugüne kadar kendilerine Türkiye'nin karşısında duracaklarını söylediğini de itiraf etti. Teröristbaşı ABD ile olan ilişkileri ile ilgili olarak, "Bize Türkiye'nin böyle bir eylemini tasvip etmediklerini ve buna karşı çıkacaklarını söylüyorlar. Bugünkü saldırıdan sonra ABD'li muhataplarımızla konuştuk. Ancak bu yepyeni bir durum ve bu yüzden ortaklaşa değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Teröristbaşı Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir isimli PKK'lı teröstin itiraflarına rağmen saldırıyı kabullenmedi. PKK tarafından yapılan alçak saldırıyı Türkiye'nin provokasyonu olarak niteleyen PKK-YPG elebaşı Mazlum Kobane saşdırının bir başka terör örgütü DEAŞ tarafından yapıldığını iddia ederek bu alçaklığı Türkiye ile de ilişkilendirmeye çalıştı.
TERÖRİSTBAŞI ABD'YE YALVARDI
Teröristbaşı Mazlum Kobani, örgütü aklama aparatı olan Amberin Zaman'ın ardından ABD merkezli yayın yapan Politico'ya da konuşarak adeta ABD'ye yalvardı.
Türkiye'nin düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı sonrası verdiği "kara harekatı" mesajı örgütte büyük paniğe neden oldu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından iyice tutuşan Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Biden'a seslenerek "Bize söz vermişti." dedi.
Politico'da yer alan haberde, "Türkiye, Irak ve Suriye'ye bir dizi ölümcül saldırı düzenledi" şeklinde skandal ifadelere yer verildi. Haberde Mazlum Kobani isimli Ferhat Abdi Şahin'den "YPG'nin komutanı" olarak bahsedilirken, Abdi Şahin'in Biden'a çağrısına da yer verildi.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'den "güvence" aldıklarını söyleyen terörist elebaşı, ABD'yi suçlayarak Türkiye'nin harekatını önlemek için "yeterince çaba" gösterilmediğini söyledi.