PKK/YPG'yi kara harekatı korkusu tutuşturdu! Amberin Zaman'ın aklamaya çalıştığı teröristbaşı Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Biden bize söz verdi

TERÖRİST ELEBAŞI PATRONLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Amberin Zaman'la röportajında Türkiye'nin harekat öncesi ABD'ye bilgilendirme yapmadığını söyleyen terörist elebaşı, ABD'den yardım dilenmişti. Türkiye'nin düzenleyeceği olası kara harekatına karşı ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye "izin vermemesi"ni isteyen teröristbaşı, ABD'nin bugüne kadar kendilerine Türkiye'nin karşısında duracaklarını söylediğini de itiraf etti. Teröristbaşı ABD ile olan ilişkileri ile ilgili olarak, "Bize Türkiye'nin böyle bir eylemini tasvip etmediklerini ve buna karşı çıkacaklarını söylüyorlar. Bugünkü saldırıdan sonra ABD'li muhataplarımızla konuştuk. Ancak bu yepyeni bir durum ve bu yüzden ortaklaşa değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir isimli PKK'lı teröstin itiraflarına rağmen saldırıyı kabullenmedi. PKK tarafından yapılan alçak saldırıyı Türkiye'nin provokasyonu olarak niteleyen PKK-YPG elebaşı Mazlum Kobane saşdırının bir başka terör örgütü DEAŞ tarafından yapıldığını iddia ederek bu alçaklığı Türkiye ile de ilişkilendirmeye çalıştı.