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    • 24.11.2022 11:51
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    • 24.11.2022 12:37
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    PKK/YPG'yi kara harekatı korkusu tutuşturdu! Amberin Zaman'ın aklamaya çalıştığı teröristbaşı Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Biden bize söz verdi

    Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan alçak saldırılarının ardından Türkiye operasyon düğmesine basarak Suriye ve Irak'taki terör yuvalarına "Pençe Kılıç" darbesi vurdu. Harekatın ardından terör seviciler Türkiye'yi suçlamaya çalışarak teröristleri aklama çabasına girdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra seyahati sırasında görüştüğü FETÖ ve PKK sempatizanı Amberin Zaman da bu isimlerden biri oldu ve terör örgütünün sözde elebaşılarından Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin'le görüşerek örgütü aklama çalışması yaptı. Zaman'ın aklamaya çalıştığı Mazlum Kobani ise ABD Başkanı Biden'a adeta yalvararak yardım dilendi.

    takvim.com.tr
    PKK/YPG’yi kara harekatı korkusu tutuşturdu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'ya düzenlediği icazet ziyareti esnasında görüşerek samimi pozlar verdiği FETÖ PKK sempatizanı Amberin Zaman, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operaslar sonrası terör örgütünü aklamak için operasyona soyundu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRÜŞTÜĞÜ AMBERİN ZAMAN'DAN PKK/YPG'Yİ AKLAMA ÇABASI
    Türkiye'nin sivilleri hedef alan örgüte yönelik düzenlediği operasyonun ardından PKK/YPG'nin sözde elebaşılarından Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin ile görüşen Zaman, Türkiye'yi karalayarak örgütün propaganda aparatlığını yaptı. Amberin Zaman, Al-monitor isimli operasyon merkezinde terör örgütü elebaşı ile yaptığı röportajı yayınladı. Zaman, terörist Mazlum Kobani'den "Kürt komutan" olarak bahsetti.

    TERÖRİST ELEBAŞI PATRONLARINDAN YARDIM İSTEDİ
    Amberin Zaman'la röportajında Türkiye'nin harekat öncesi ABD'ye bilgilendirme yapmadığını söyleyen terörist elebaşı, ABD'den yardım dilenmişti. Türkiye'nin düzenleyeceği olası kara harekatına karşı ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye "izin vermemesi"ni isteyen teröristbaşı, ABD'nin bugüne kadar kendilerine Türkiye'nin karşısında duracaklarını söylediğini de itiraf etti. Teröristbaşı ABD ile olan ilişkileri ile ilgili olarak, "Bize Türkiye'nin böyle bir eylemini tasvip etmediklerini ve buna karşı çıkacaklarını söylüyorlar. Bugünkü saldırıdan sonra ABD'li muhataplarımızla konuştuk. Ancak bu yepyeni bir durum ve bu yüzden ortaklaşa değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Teröristbaşı Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir isimli PKK'lı teröstin itiraflarına rağmen saldırıyı kabullenmedi. PKK tarafından yapılan alçak saldırıyı Türkiye'nin provokasyonu olarak niteleyen PKK-YPG elebaşı Mazlum Kobane saşdırının bir başka terör örgütü DEAŞ tarafından yapıldığını iddia ederek bu alçaklığı Türkiye ile de ilişkilendirmeye çalıştı.

    TERÖRİSTBAŞI ABD'YE YALVARDI
    Teröristbaşı Mazlum Kobani, örgütü aklama aparatı olan Amberin Zaman'ın ardından ABD merkezli yayın yapan Politico'ya da konuşarak adeta ABD'ye yalvardı.

    Türkiye'nin düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı sonrası verdiği "kara harekatı" mesajı örgütte büyük paniğe neden oldu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından iyice tutuşan Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Biden'a seslenerek "Bize söz vermişti." dedi.

    Politico'da yer alan haberde, "Türkiye, Irak ve Suriye'ye bir dizi ölümcül saldırı düzenledi" şeklinde skandal ifadelere yer verildi. Haberde Mazlum Kobani isimli Ferhat Abdi Şahin'den "YPG'nin komutanı" olarak bahsedilirken, Abdi Şahin'in Biden'a çağrısına da yer verildi.

    Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'den "güvence" aldıklarını söyleyen terörist elebaşı, ABD'yi suçlayarak Türkiye'nin harekatını önlemek için "yeterince çaba" gösterilmediğini söyledi.

        PANİK ARTTI! ABD'YE GÖZDAĞI VERDİ: TÜRKİYE'Yİ ENGELLEYİN
        Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." sözlerinin ardından örgütte paniğin üst noktaya ulaştığı gözlenirken, terörist elebaşı Abdi Şahin ABD'ye de DEAŞ üzerinden gözdağı verdi. DEAŞ'ın yeniden güçleneceği konusunda ABD'yi tehdit eden terör örgütü elebaşısı, Türkiye'nin kara harekatının durdurulmasını istedi.

        PENTAGON'DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR
        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, Suriye'de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu" ifade etti.

        AA'nın haberine göre; Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımladı.

        Ryder, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ'ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." ifadesine yer verdi.

        Ryder şöyle devam etti: "Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz."

        PKK/YPG terör örgütünün, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatmıştı.

        Terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD basınında, Türk savaş uçaklarının salı günü Haseke'nin kuzeyinde vurduğu bir terör örgütü PKK/YPG hedefinin, ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddia edilmişti.

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        Haberler Güncel PKK/YPG'yi kara harekatı korkusu tutuşturdu! Amberin Zaman'ın aklamaya çalıştığı teröristbaşı Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Biden bize söz verdi
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