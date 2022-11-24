HAARP Projesi'nin etkileri neler, yapay deprem mi oluşturur? HAARP bulutu nedir? HAARP gemisi nedir, deprem yaratır mı?

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından gündeme HAARP gemisi iddiaları geldi. Depremlere neden olduğu iddiaları yıllardır ortaya atılan HAARP projesi trendlerin üst sıralarında yer alıyor. HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Peki, HAARP gemisi nedir, deprem yaratır mı? HAARP Projesi'nin etkileri neler? İşte merak edilenler!
HAARP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
HAARP, Türkçe karşılığı olarak "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak çevrilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.
HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELER?
Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.
Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.