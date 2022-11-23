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    • Güncel
    • 23.11.2022 23:37
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    • 23.11.2022 23:37
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    TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, ESENLER, BAŞAKŞEHİR kurası ne zaman çekilecek? toki.gov.tr SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2022-2023 TOKİ İstanbul KURA TAKVİMİ

    Kura çekimleri tüm hızıyla devam ederken en merak edilenler arasıbnda TOKİ İstanbul kurası yer alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yapılan kura çekimlerinin ardından, İstanbul başta olmak üzere diğer büyük şehirlerde yapılacak kura çekimi adayların gündeminde bulunuyor. İşte İstanbul TOKİ kura takvimi...

    takvim.com.tr
    TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler KURA TARİHLERİ

    İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kura çekilişinin hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek adına yeni haftanın ilk gününden itibaren araştırmalarını yoğunlaştırdı.

    İSTANBUL-ANKARA-İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. İstanbul kuralarının 28 Kasım tarihinden sonra başlayacağı belirtildi. Güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

    TOKİ KURA TARİHLERİ
    Toki kura atrihleri haftalık olarak yayınlanıyor. İşte bu haftanın tarihleri...

    23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

    24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

    26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

    28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

        2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

        TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
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        Haberler Güncel TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, ESENLER, BAŞAKŞEHİR kurası ne zaman çekilecek? toki.gov.tr SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2022-2023 TOKİ İstanbul KURA TAKVİMİ
            SON DAKİKA