TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, ESENLER, BAŞAKŞEHİR kurası ne zaman çekilecek? toki.gov.tr SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2022-2023 TOKİ İstanbul KURA TAKVİMİ

İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kura çekilişinin hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek adına yeni haftanın ilk gününden itibaren araştırmalarını yoğunlaştırdı.
İSTANBUL-ANKARA-İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. İstanbul kuralarının 28 Kasım tarihinden sonra başlayacağı belirtildi. Güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA TARİHLERİ
Toki kura atrihleri haftalık olarak yayınlanıyor. İşte bu haftanın tarihleri...
23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut