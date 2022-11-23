BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 - 24 Kasım 2022 Düzce, İstanbul, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Ankara'da okullar tatil mi edildi?

DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Değerli hemşerilerimiz,
İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir.
Hepimize çok geçmiş olsun.
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."
Vali Kaldırım, AA muhabirine, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.